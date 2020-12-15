 

Розенбаум рассказал об уникальности Гафта на прощании с актером

15.12.2020, 14:48, Разное
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Российский певец Александр Розенбаум заявил об уникальности и талантливости актера Валентина Гафта на церемонии прощания с ним. Кончину артиста он назвал большой утратой.
По словам Розенбаума, Гафт был великим поэтом и мыслителем, одним из наиболее талантливых артистов театра и отечественного кинематографа. Певец заявил, что 2020 год забрал множество талантливых культурных деятелей. Для него кончина Валентина Гафта – большое горе. При этом исполнитель убежден, что в сердце коллег и поклонников память об актере останется надолго.

Гафт был уникальным и в отношениях с людьми. Он проявлял себя как замечательный друг, никогда не юлил и говорил правду. Коллеги отзываются о актера как о бесконечном трудоголике, мужественном и сильном человеке. В то же время, несмотря на внутреннюю силу, Гафт был ранимой и тонкой личностью.

Напомним, что Валентин Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни. Актер похоронен на Троекуровском кладбище.



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