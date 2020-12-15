Скандалы: Автор сказки о Шойгу: он был такой шалунчик!

15.12.2020, 14:40, Разное

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Как министр обороны РФ стал героем эпоса «Сын Хур-Кужугета Сергек с темно-рыжим конем»

В Кызыле прошла презентация книги Зои Кыргыс о министре обороне РФ Сергее Шойгу. Произведение выпущено к его 65-летию, дополнено нотами и представлено сразу на трех языках: тувинском, русском и английском. «Восхищен трудом Зои Кыргысовны, потому что он, как символ возрождения красивых мелодических традиций сказительского искусства наших предков, – говорит президент Тувы Шолбан Кара-ол. – Когда слушаешь, как будто становишься ребенком, которого убаюкивает дедушка. Вот это и есть дух народа, который надо передавать из поколения в поколение!» Как создавался этот миф, почему он именно о Шойгу и ждать ли нам еще одного, главным героем которого станет уже Владимир Путин?

– Зоя Кыргысовна, не каждый рискнет написать такой эпос. Расскажите, как он появился?

– А тут все просто: всюду ковид, люди сидят дома, вот я и подумала, почему не потратить это время с пользой? В основу книги положены материалы музыкально-этнографической экспедиции в урочище Манчурек: мне посчастливилось пообщаться с живым носителем фольклора этих мест Шорааном Ооржаком, который так красиво исполнял детские сказки, что мне захотелось написать свою собственную! Она о потомках кужугетов. Одного из тувинских племен.

– Кажется, я понимаю, к чему вы это: Шойгу – как раз из этого рода?

– Да, есть такое местечко, которое называется Кара-Хол и подарило нам много талантливых людей. Среди потомков кужугетов были и сказители, и композиторы, и мастера горлового пения. И отдельная гордость – Сергей, которого у нас в Туве все очень любят и всегда ждут, когда он приедет.

– То есть вы с ним знакомы? Каким он был в детстве?

– Знакомы. Когда я училась в музыкальном училище, его школа находилась прямо возле нас. Он очень любил природу. Все время ездил в какие-то походы, работал в экспедициях, а еще хорошо рисовал, отлично играл на гитаре и увлекался поэзией. Родители сделали все, чтобы их сын вырос человеком, достойным носить имя своего рода! Это легендарная личность, которая стала символом не только Тувы, но и всей России.

– А вот вы изображаете его богатырем – в этом есть какой-то тайный смысл? Почему, к примеру, не шаманом, если вспомнить знаменитые тувинские камлания?

– Потому что эта сказка рассчитана прежде всего на детей старшего школьного возраста, и этот образ для них наиболее понятен. А почему не шаманом? Да нет, у него не было таких задатков. Он просто был такой шалунчик… По рассказам матери, мог запросто прыгнуть с десятиметровой скалы. Александра Яковлевна тогда так испугалась, что пришлось бежать за ним по льдинам через Енисей. Кстати, в детстве его звали Сергек. Это потом он стал Сергеем!

– Вот оно как. А откуда в названии вашей сказки вдруг появляется темно-рыжий конь?

– По сюжету, дедушка моего персонажа был великим табунщиком и сделал ему вот такой подарок. А Сергек, наделенный божественным даром спасать людей, садится на него и начинает путешествовать по всему миру, чтобы узнать, какой бывает жизнь. Поехал в одну сторону – увидел там людей с квадратными лицами. Поехал в другую – с продолговатыми. В третью – а она на половине вселенной стоит! В четвертой все очень начитанные и образованные…

«Одно я понял: что ни с кем воевать не желаю, чтобы не впустить войну на свою землю!» – говорит герой. Кстати, мать Сергека его так и напутствовала: когда пройдешь края трех миров, тогда и найдешь свой собственный!

– И он действительно находит?

– Да, он ездил-ездил, и однажды все эти напутствия сбылись. Знаете, я там так нафилософствовала, что мне даже редактор сказал: «Ну вы вообще!» На что я ответила: «Что знала, то и написала».

– Как вы думаете, а читал ли ее сам Сергей Кужугетович и не хотели бы написать еще один миф – уже о Владимире Путине?

– О Путине? Ну я же его не знаю, как я могу о нем писать. Это Сергея я видела. Но я думаю, он не читал. Кстати, многие говорят, что нужно было просить у него разрешение. А я чего написала? Я же просто для детей… Потому что все дети знают, кто это такой! Для них это пример.

– А может тогда напутствие? Что бы вы ему пожелали, если б у вас была такая возможность?

– Здоровья. Здоровья прежде всего! И чтобы он всегда был таким же добрым. Кстати, в конце сказки, когда Сергек уже все повидал, его отец спрашивает: «Ну и где ты думаешь жить?» А тот отвечает: «Мне лучше там, где люди сплочены!» Тот народ, что живет мирно из века в век, здравствует всегда! И это – о России.

Яна Бобылкина