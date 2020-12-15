Зерновой терминал Neptune в порту “Южный” нарастил объем обработки грузов на 66%

15.12.2020, 14:38, Новости дня

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Совместное с американской корпорацией Cargill предприятие Neptune, которое работает в порту “Южный” Одесской области, в ноябре этого года нарастил показатель обработки грузов на 66% по сравнению с ноябрем 2019-го. За месяц терминал обработал 478 тыс. тонн зерновых, сообщают “Подробности”.

По данным пресс-службы, Neptune занял по этому показателю второе место в Украине, поднявшись на шесть пунктов, доля терминала на рынке экспорта зерновых в ноябре составила 8,8%.

Зерновой терминал начал работу в тестовом режиме летом 2018 года, а все мощности ввел в эксплуатацию в 2019-м.

Всего в ноябре 2020 года Украина экспортировала через морские порты 5,45 млн тонн зерна, это на 240 тыс тонн меньше, чем в ноябре прошлого года, сообщает портал Elevatorist со ссылкой на исследование компании Stark Shipping.

Топ крупнейших зерновых терминалов Украины по итогам перевалки в ноябре 2020 года, по данным Stark Shipping, выглядит так:

“Трансбалктерминал” (“Кернел”) – 851 тыс тонн (16% от объема рынка),

Neptune – 478 тыс тонн (8,8%),

“Нибулон” методом погрузки STS (ship-to-ship) на банке Трутаева – 390,3 тыс. тонн (7,2%).