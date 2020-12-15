Обвинение попросило для российского историка Соколова, убившего аспирантку, 15 лет

15.12.2020, 14:38, Новости дня

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Прокуратура просит в суде 15 лет колонии строгого режима для историка, бывшего доцентра Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия. Об этом сообщило агентство “Интерфакс”.

Государственный обвинитель попросил суд учесть тяжесть преступления, а также смягчающие обстоятельства – у Соколова есть несовершеннолетние дети и пожилые родители. Прокурор отметил положительные характеристики историка и вклад в науку.

В прокуратуре заявили, что располагают доказательствами того, что Соколов готовился к убийствуи сокрытию следов преступления.

Адвокат семьи убитой аспирантки Анастасии Ещенко попросил назначить самое строгое наказание. Адвокат Александра Бакшеева заявила, что Соколов после убийства принимал гостей в своей квартире, угощая их красной икрой и коньяком, в то время как в соседне комнате лежал труп Ещенко.

По версии следствия, Соколов выстрелил в аспирантку, а после задушил ее. Спустя сутки он решил избавиться от трупа, расчленив его.

Приговор по делу Соколова Октябрьский районный суд Петербурга огласит 25 декабря, сообщил “Интерфакс”.

63-летнего доцента-историка задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве 9 ноября 2019 года, после того как его нашли в реке Мойка с женскими руками в рюкзаке.

При обыске у него в квартире обнаружили ножовку, ножи, топор, отрезанную голову девушки, а также обрез, из которого, как полагает следствие, была убита Ещенко.

Во время заседания по избранию меры пресечения Соколов не отрицал, что убил свою сожительницу. По его словам, она “казалась ему прекрасным идеалом”, но “превратилась в чудовище” и ревновала его к детям от предыдущего брака.

12 октября Соколов впервые в рамках судебного заседания признал вину.