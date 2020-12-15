 

Главам регионов поручено следить за выдачей бесплатных лекарств от COVID

15.12.2020, 14:34, Новости дня
✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам регионов тщательно следить за обеспечением бесплатными лекарствами от коронавируса.

«Крайне важно, чтобы все они вовремя получали лекарства. Прошу региональные власти за этим тщательно следить», – сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств людям, которые заболели коронавирусом и лечатся дома под наблюдением врачей. «Сейчас таких пациентов большинство», – сказал премьер-министр.

Мишустин напомнил, что кабмин уже выделял на закупку лекарств более 5 млрд рублей. По его словам, дополнительно будут направлены еще почти 2,8 млрд рублей, решение уже принято. Лекарствами обеспечат еще не менее 350 тыс. человек с коронавирусом.

«Мы вышли на очень важный этап в борьбе с распространением коронавирусной инфекции – начали масштабную вакцинацию наших граждан по всей стране. Чтобы провести ее эффективно, разработан график поставки препарата в регионы. В правительство предоставлены логистические паспорта готовности к вакцинации всех 85 субъектов страны», – добавил глава правительства.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в РФ уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%. В гражданский оборот уже поступило около 320 тыс. доз российской вакцины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Политика милитаризации Крыма представляет опасность для Черноморского и Средиземноморского регионов – Джапарова

16.11 / Умер глава МИД Сирии Валид Муаллем

12.12 / В акциях протеста во Франции приняли участие свыше 26 тыс. человек

20.08 / Вашингтон захотел вернуть санкции ООН против Ирана

04.07 / Животные могут предсказывать землетрясения

29.09 / Россия преодолела зависимость от поставок продукции с Украины и из стран НАТО

01.07 / В РПЦ заявили об антихристианском характере движения Black Lives Matter

25.07 / Репетиция парада ко Дню ВМФ прошла во Владивостоке

08.07 / Штаб Байдена указал на зависимость США от иностранных поставок в борьбе с COVID-19

22.08 / Выдача ипотеки в июле побила рекорд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска