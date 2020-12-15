Полиция помогла цыганке получить паспорт, чтобы отдать ее под суд

15.12.2020, 14:34, Новости дня

✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

Полицейские в Иркутской области помогли цыганке, задержанной по подозрению в мошенничестве, установить возраст и получить паспорт, чтобы продолжить расследование уголовного дела в ее отношении, сообщило региональное управление МВД.

Женщина была задержана в ноябре 2019 года, в ходе расследования выяснилось, что она не знает своего возраста, так как никогда не имела документов, удостоверяющих личность. Цыганка лишь предположила, что родилась в период с 1993 по 1999 годы, говорится на сайте ведомства.

Чтобы разобраться в ситуации, была назначена комиссионная судебная медицинская экспертиза. В ее рамках были представлены материалы уголовного дела, результаты медицинских обследований – выводы стоматолога и рентгеновские снимки скелета в различных проекция, – а также иные документы, имеющие значение для исследования. Заключение экспертизы помогло установить личность подозреваемой, место ее рождения и постоянного проживания. Позже на основании этого было оформлено свидетельство о рождении, а потом и паспорт гражданки России.

Уточняется, что сейчас уголовное дело женщины направлено в суд