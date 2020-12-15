Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России

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15.12.2020, 14:34, Новости дня
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Вакцина от COVID-19 доставлена во все регионы, вакцинация началась во всех субъектах страны, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко сообщил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, что «вакцина во все регионы (…) доставлена, и вакцинация начата во всех регионах», передает РИА «Новости».

Он отметил, что перед началом поставки были проведены пробные, чтобы отработать логистические цепочки.

По его словам, все регионы готовы к принятию вакцины и вакцинации, разработана дополнительно стандартная операционная процедура для обеспечения качества транспортировки, хранения и проведения самой процедуры с памятками для пациентов и медперсонала.

Мурашко сообщил также, что в данный момент 80% заболевших коронавирусом «получают помощь амбулаторно, это 900 тыс. пациентов». Кроме того, «на стационарных койках находятся на лечении 216 тыс. пациентов», еще 15 тыс. человек «находятся на провизорных койках, где диагноз и этиология его находятся в стадии подтверждения», передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что в регионах «достаточное количество коек», в РФ «управляют активно госпитализацией, своевременно».

«Мы видим, что дополнительно выделенные средства для амбулаторного лечения пациентов оказали значительную эффективность по раннему началу противовирусной терапии», – сказал он.

Ранее сообщалось, что эффективность «Спутник V» против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%.



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