Специалист рассказал, почему замедляется работа старых и дешевых смартфонов

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15.12.2020, 14:30, Новости дня
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По словам Владимира Гриценко из «Цифрового гражданина», в нынешних условиях работу хорошего современного смартфона может затормозить только вредоносный контент.

Правда, это не касается старых моделей, а также «очень бюджетных» версий. Если вашему аппарату уже 3-4 года, будьте готовы к тому, что он не сможет работать так же быстро, как в самом начале. Мобильные приложения постоянно обновляются и усложняются. Порой получается так, что справить с обработкой поступающей информации устройство уже не может.

То же самое касается бюджетных вариантов, вернее. Самых дешевых версий, которые предлагают продавцы на рынке. Пользователю перед покупкой стоило бы задуматься, почему ему предоставляют возможность заплатить в несколько раз меньше и чем он жертвует ради экономии денег.



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