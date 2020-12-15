Компактный смартфон iPhone 12 Mini стал полным разочарованием для менеджеров

15.12.2020, 14:30, Новости дня

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Самое интересное, что производитель полагал большие надежды на новую модель компактного смартфона iPhone 12 mini. Пока непонятно, что именно пошло не так, однако вместо планируемых высоких продаж данная модель продемонстрировала худший результат за последние три года среди выпущенных в «яблочной» компании новинок.

В действительности, перспективы были весьма привлекательными. Ведь iPhone 12 mini явно выделяется на фоне других версий двенадцатой линейки «Айфонов».

Он достаточно маленький, чтобы его постоянно носить в кармане, и достаточно продвинутый, чтобы соответствовать своим «старшим братьям». Но публика его все-таки не восприняла. Возможно, покупатели просто хотели получить гаджет по более низкой цене, говорят эксперты. Впрочем, причина может быть иной.