 

Компактный смартфон iPhone 12 Mini стал полным разочарованием для менеджеров

15.12.2020, 14:30, Новости дня
✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

Самое интересное, что производитель полагал большие надежды на новую модель компактного смартфона iPhone 12 mini. Пока непонятно, что именно пошло не так, однако вместо планируемых высоких продаж данная модель продемонстрировала худший результат за последние три года среди выпущенных в «яблочной» компании новинок.

В действительности, перспективы были весьма привлекательными. Ведь iPhone 12 mini явно выделяется на фоне других версий двенадцатой линейки «Айфонов».

Он достаточно маленький, чтобы его постоянно носить в кармане, и достаточно продвинутый, чтобы соответствовать своим «старшим братьям». Но публика его все-таки не восприняла. Возможно, покупатели просто хотели получить гаджет по более низкой цене, говорят эксперты. Впрочем, причина может быть иной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11 / Мировые СМИ оценили прошедшие в США выборы президента

12.08 / Грузия не будет закрывать границу с Россией из-за вспышки коронавируса на КПП

20.10 / Обновление Windows 10 вывело компьютеры из строя

11.09 / Женщина и трое детей попали в больницу из-за дезинсекции дома в Москве

08.09 / Белорусские пограничники объяснили причину задержания Колесниковой

31.08 / В домах крымских татар в аннексированном Крыму снова проводятся обыски, задержан журналист Кадыров

17.07 / В Европарламенте выступили против памятника Ленину в Германии

12.08 / Адвокат Ефремова решил жаловаться на проблемы с экспертизами

11.12 / В Минздраве Украины назвали девять приоритетных групп для вакцинации против коронавируса

05.10 / Стало известно, сколько памяти требуется для операционной системы Xbox Series X

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска