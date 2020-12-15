Мнение: “Голубой мираж” Байдена или – Иранская экономика при Байдене

15.12.2020, 14:28, Разное

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Что означает президентство Байдена для экономики ИРИ? Короткий ответ: немного. Хотя общественность считает избрание Байдена хорошей новостью для ИРИ. Даже если Джо Байден решит возобновить отношения с ИРИ или повторно присоединиться к ядерной сделке 2015 г, в свой первый день пребывания в должности, президентство Байдена не изменит многих реалий, с которыми сталкивается иранская экономика.

Из-за отсутствия должным образом функционирующего рынка облигаций бюджетный дефицит ИРИ почти всегда монетизируется за счет займов в центральном банке, что эквивалентно “печатанию денег” и увеличению денежной массы в экономике. Учитывая санкции в отношении нефтяной промышленности ИРИ, пандемию и низкие мировые цены на нефть, ИРИ столкнулся с одним из самых больших бюджетных дефицитов за последние десятилетия. Таким образом, денежная масса в экономике неуклонно росла в последние два года, что привело к темпам инфляции, значительно превышающим 50%. Иранский риал потерял половину своей стоимости по отношению к основным валютам только за последние шесть месяцев. Нет очевидной причины, по которой президентство Байдена изменило бы эту тенденцию. Даже если санкции в отношении иранской нефтяной промышленности будут отменены 20 января 2021 г, когда Байден вступит в должность, ИРИ потребуется некоторое время, чтобы вернуться на мировой рынок нефти. Это связано с тем, что традиционные покупатели нефти уже перешли к другим поставщикам, и эти контракты часто носят долгосрочный характер. Кроме того, время не велико. Мировой рынок нефти в настоящее время испытывает переизбыток предложения и снижение спроса из-за пандемии и связанных с ней экономических последствий. Таким образом, можно ожидать продолжения масштабной монетизации бюджетного дефицита, двузначных темпов инфляции и продолжающегося обесценивания иранского риала вне зависимости от того, кто находится в Белом доме. Хотя недавнее введение операций на открытом рынке является положительным шагом в замедлении этого порочного круга, зарождающемуся рынку иранских облигаций потребуется много времени, чтобы углубиться до точки, при которой он сможет эффективно финансировать государственный дефицит.

В связи с вышесказанным пандемия привела к снижению спроса и цен на нефть. Большинство нефтяных аналитиков предсказывают, что снижение спроса и цен сохранится в обозримом будущем. Более того, постоянное снижение спроса на нефть и рост возобновляемых источников энергии в глобальном энергетическом балансе также не улучшают перспективы для нефти (см. Таблицу 1).

Вывод иранской нефти на рынок приведет к еще большему снижению цен, уменьшив доходы всех стран-экспортеров нефти, включая ИРИ, а также международных нефтяных компаний. Таким образом, отмена санкций и перспектива возвращения иранской нефти на мировой рынок, скорее всего, приведут к значительным потерям для энергетической отрасли США, чего президент Байден хотел бы избежать в разгар одного из худших экономических кризисов в мире.

Ограниченное финансовое пространство Исламской Республики для решения проблемы спада экономики, вызванного пандемией, вероятно, будет тяжелым бременем для экономики страны в течение длительного времени. Экономические издержки, связанные с пандемией, огромны. Экономика ИРИ уже страдала от уровня безработицы, превышающего 30%, даже до начала COVID-19, и к концу пандемии его ВВП, как ожидается, сократится как минимум на 15-20%. Неясно, как президентство Байдена изменит это. Верно, что с Байденом в Белом доме у ИРИ может быть больше шансов получить доступ к фондам помощи при пандемии, учрежденным МВФ, ВБ и ООН.

Санкции и обвал экспорта нефти рассматриваются как главные виновники нынешнего экономического кризиса в стране. Последняя экономическая политика правительства этим летом повлияла на Тегеранскую фондовую биржу, вызвав значительную нестабильность на рынках капитала ИРИ. Президентство Байдена также не изменит этой реальности. Проще говоря, без серьезных и всеобъемлющих реформ экономической политики, иранская экономика будет продолжать страдать независимо от того, будут ли санкции введены или нет.

Учитывая эти реалии, иранская экономика вряд ли выиграет, если вообще выиграет от президентства Байдена. Хотя первоначально риал вырос примерно на 20%, когда было объявлено о победе Байдена, с тех пор он потерял половину этой прибыли. Точно так же, как “красный мираж” ранней победы Трампа, основанный на неполных доходах, исчез через несколько дней после выборов в США, “голубой мираж” возрождающейся иранской экономики под президентством Байдена также исчезнет в течение нескольких месяцев, если не раньше. В лучшем случае Байден может решить не вводить дополнительные экономические или финансовые санкции против ИРИ.