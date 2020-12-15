Как лечились русские крестьяне?

15.12.2020, 14:25, Разное

✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

Незнание не освобождает… от болезни

Веками народ, не имея научной медицины, изобретал множество странных средств лечения разных болезней. В гораздо меньших масштабах народная медицина как явление существует и сегодня, но чуть более сотни лет назад суеверия ещё господствовали в крестьянской среде. Монографию о медицинских приметах и методах лечения, которые бытовали в начале ХХ века, написал в 1903 году доктор Гавриил Иванович Попов (ссылка в конце статьи). Он систематизировал записи этнографического бюро князя В. Н. Тенишева. Этнографы собирали материал, 350 корреспондентов в 23 губерниях Российской империи и собрали достаточно, чтобы сделать вывод — лечились русские люди по большей части плохими, нелепыми и даже вредными методами.

Народные способы исцелить человека — результат незнания анатомии и науки вообще. Крестьяне имели весьма странные представления о причинах возникновения болезней. К примеру, они считали, что некоторые сыпи появляются, если посмотреть на сыпь другого человека или попасть под «дурной ветер», а зубные болезни могли связать с чрезмерным потреблением чая или некими червячками, что пожирают зуб. Лихорадка, как считалось, может начаться, если случайно с водой проглотить лягушачью икру. Причина рака — насекомое, что поедает человека. Если ребёнок всё время плачет, то это «щетинка» — болезнь, вызванная тем, что мать во время беременности коснулась свиньи, и теперь младенец страдает от мелких щетинок по всему тему. И не дай бог дочиста обглодать кость, которую ждёт собака, смотрит в глаза хозяину, пока он ест, и просит. От этого могут появиться «сучьи сиськи» — воспаление подмышек! Ну и, конечно, признавались мистические причины заболеваний: козни нечистой силы, бесов, а то и наведённая порча.

Во многих селениях земли русской имели ещё мало представлений о том, как часто надо мыться, чем и в каких количествах лучше питаться. Конечно, крестьяне ходили в баню, но этим ведь должная забота человека о себе и детях не исчерпывается. К примеру, младенцам в качестве соски регулярно давали хлебный мякиш, куски яблок, моркови и других овощей, что вызывает у неподготовленного к таким продуктам организма болезни. В результате у русских детская смертность в ряде областей в 2−3 раза превышала детскую смертность у соседних народов, у которых было принято давать грудничкам исключительно материнское молоко и ни в коем случае ничего другого.

Да и сами взрослые питались плоховато — многие недостаточно потребляли мяса и вообще животных продуктов, а боли в животе связывали с сотней причин, но только не с неправильным питанием. Грязь в избе, терпимое отношение к грязной воде (скажем, колодцы запросто строили даже возле туалета или скотного двора), отсутствие привычки проветривать дом, мыться хотя бы через день, мыть руки и продукты питания, пренебрежение чистотой одеждой — всё это также не способствовало доброму здравию. Грыжи и боли в пояснице вообще были обычным делом у мужиков — при работе крестьяне часто переоценивали свои силы и чрезмерно гнули спину. Доктор Гавриил Попов полагал, что избыточная смертность в России от несоблюдения санитарных, трудовых, пищевых и прочих норм и правил составляла в то время более 1,5 млн смертей в год. Оставляла желать лучшего и средняя продолжительность жизни — около 30 лет (с учётом детской смертности); только во второй половине 1920-х она достигла 43 лет и продолжала расти.

Мистическая сила, суеверия и немного хорошего опыта

Врачей в деревне к началу ХХ не хватало, да и не везде они пользовались доверием, всё-таки врач — дело непривычное. За помощью шли к знахарям, «бабкам» и колдунам. У знахарей (некоторые становились популярны и в городах) о научном методе лечения речи и не шло, разве что на основе некоторого удачного опыта они полагались на какие-то снадобья и заговоры. Если знахарю везло, и после его манипуляций человек выздоравливал, ему доверяли. А если наоборот — умирал — знахарь со своими заклинаниями приобретал плохую репутацию. И так от случая к случаю. Но в целом магия пользовалась колоссальным спросом. Плевки, плавление воска, травы, какие-то фокусы с угольками, крестом и водой — этого хватало по всей стране. То же относится к молитвам и другим религиозным средствам. Хорошо, если эти приёмы не вредили и давали эффект плацебо. Хуже дело обстояло с лечением, которое предполагало прямое воздействие на организм.

Надо признать, что часть в прошлом распространённых медицинских приёмов в деревне — эффективны. Предки были тёмными, но наблюдательными. Скажем, банные процедуры, к которым повсеместно прибегали на начальной стадии многих недугов, действительно могут оказать положительный эффект. Вместе с водкой и чесноком баня была главным лекарством. Не бесполезны и горчичники и разного рода компрессы. Ещё один популярнейший метод, который в ряде случаев имеет смысл — кровопускание. При высоком давлении и при отсутствии других средств это может принести облегчение. Правда, «отворяли кровь» и в других случаях, когда это вовсе не обязательно — при головной боли, болезнях глаз, ломоте, при чирьях и боли в костях. Крестьяне думали, что дурная или «застоявшаяся» кровь может вызвать боль, и потому её надо выпустить.

А вот суеверным средствам лечения не поддаются перечислению, так их много. Использовалось всё, что попадало под руку, начиная с природных стихий. Огонь и пар кипящей на нём воды — лучшее средство от порчи, сыпи и жара, так как якобы обладает очищающими свойствами (эти представления достались крестьянам ещё от языческого поклонения огню). Дождевую воду и росу считали лекарством от глазных болезней, бородавок и головной боли; а град, как считалось, может справиться с зубной болью. Сырую землю, — верили крестьяне, — надо приложить к месту укуса змеи (только цвет земли должен непременно быть такой же, какого цвета была змея). Землёй из свинарника следовало натереть рубашку заболевшего оспой. Натирание землёй нарывов также считалось целебным; а могильная землю использовали против горячки.

Целебные силы крестьяне приписывали и деревьям — где-то осине, где-то липе или молодому дубу, где-то берёзе (у народной медицины тоже были региональные особенности). К примеру, в Пензенской губернии считалось, что человек с больными зубами или в лихорадке должен ногами опереться на осиновое полено. Разумеется, несть числа и целебным травам в крестьянской аптеке — «Анютины глазки» для глаз, «Иван да Марья» и донник от порчи, цветущая полынь для аборта, девясил от целого набора недугов, ещё лучше — «сороконедужник»…

Если «стреляет» в ушах — в ухо вкладывали камушек на неделю, потом его вынимали, опаляли огнём и кидали в реку. Эпилепсию в Новгородской губернии лечили так: как только случится приступ, вокруг несчастного чертят круг и бьют его чертополохом; ещё эпилепсию «прогоняли» испугом и опрыскиванием холодной водой. «Напугом» помогали и женщинам при тяжёлых родах, и больным лихорадкой, и жертвам порчи.

Раны крестьяне чем только не присыпали — и табаком нюхательным, и сахаром толчёным, и смазывали салом или мёдом. Ожоги мазали чем попало: соплями, чернилами, водой, сахаром, мёдом, луковым соком, квасом, разными отварами… Всё подряд — от земли до водки — применяли как средство от зубной боли.

К сожалению, крестьянам приходилось прибегать и к откровенно вредным и противным медицинским приёмам, когда не помогали все остальные. В крайних случаях в дело шли моча и фекалии животных или человека. Моча — как антисептическое средство при ранениях и как лекарство для внутреннего применения, чтобы излечить пьянство или тяжёлую лихорадку. Нагретый навоз — при ушибах, гангрене, змеиных укусах и нарывах, при ломоте, чирьях, роже, бородавках и сыпи. Коровий навоз прикладывали в некоторых местах к шее больного с сильной болью в горле. В ряде случаев в Орловской губернии помёт использовали даже в качестве мази при зубной боли, в Калужской губернии — при холере. Нередко эти мерзкие способы придумывали знахарки. После этого использование толчёных костей мертвецов (что тоже имело место) уже не кажется таким отвратительным.

Практически против каждой болезни народ находил какое-то средство, иногда действительно полезное, но чаще бесполезное, а иногда и вредное. Одно хорошо — уже к началу ХХ века в деревне сильно выросла популярность земских врачей (таких, как Антон Павлович Чехов). Они лечили и несли знания о человеке, медицине, санитарных правилах. Всё чаще крестьяне обращались именно к ним, а не к колдунам или «бабкам», и всё чаще наука брала верх над хворью.