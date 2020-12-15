Погибли 11 человек: в Башкирии задержан глава сгоревшего дома престарелых

15.12.2020, 13:56, Разное

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В частном доме престарелых в башкирской деревне Ишбулдино во вторник произошёл пожар. В результате происшествия погибли, по предварительным данным, – 11 человек.

Возгорание произошло рано утром. Огонь полностью охватил здание пансионата. Одна из сотрудниц сумела эвакуировать троих подопечных через окно. Причины происшествия пока не известны, их выясняют следователи и полицейские.

Представители регионального отделения СК России сообщили, что 43-летняя глава дома престарелых была задержана. Её подозревают в причинении смерти по неосторожности, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Возбуждено уголовное дело, сообщает RT.