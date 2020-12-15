iPhone 6s упал из самолета, отделался лишь парой царапин и снял свое падение на видео

15.12.2020, 13:54, Разное

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В Сети появилось видео падения iPhone 6s из самолета, причем ролик сделан самим устройством. При этом смартфон не только не утратил своей функциональности, но и отделался лишь парой царапин.

Эффектные кадры опубликовал в интернете режиссёр-документалист из Бразилии Эрнесто Галиотто. Информацию о таком своеобразном испытании iPhone 6s рассказал вчера портал Globo. Автор ролика рассказал, что сам экстремальный тест получился произвольным, Галиотто планировал просто снять эффектные природные ландшафты с высоты полета легкомоторного самолета, арендованного для очередного проекта. Однако пролетая над одним из пляжей в штате Рио-де-Жанейро, Эрнесто Галиотто случайно уронил свой гаджет. Это произошло из-за сильного порыва ветра, в какой-то момент вырвавшего iPhone 6s из рук оператора. Найти свой смартфон владельцу помогло приложение Find My для выявления потерянных устройств от Apple. Обнаружив свой любимый девайс, Галиотто удивился его отличному внешнему виду.

Оказалось, что несмотря на падение с огромной высоты, в iPhone 6s была повреждена только защитная пленка на дисплее. При этом авторы публикации сообщают, что в момент, когда смартфон выпал из рук владельца, работала установленная в самолете видеокамера. Кроме того, и сам «яблочный» телефон продолжал снимать еще в течение 15 секунд. Выпавший iPhone лежал посреди пляжа, поэтому стоит учитывать также мягкость песка по сравнению с другими видами поверхностей. Кроме того, аппарат находился в чехле из силикона, что также следует учитывать. Однако в любом случае опыт получился по настоящему впечатляющим, поскольку никакие пленки или накладки не предусматривают защиту от пике с воздушных судов.

iPhone 6 был представлен публике в начале сентября в 2014 году, однако уже через два года, 7 сентября 2016-го его производство было прекращено. 6s-версия вышла на год позже, по сравнению с предыдущими моделями в ней был увеличен экран и появилась 3D Touch-технология. В 2019 году она также была снята с производства, уступив дорогу более оснащенным поколениям.