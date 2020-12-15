СМИ: Сестра Кейт Миддлтон ждет второго ребенка

15.12.2020, 13:54, Разное

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Среди родственников королевского семейства Великобритании грядет пополнение. По сообщениям СМИ, второго ребенка ждет сестра Кейт Мидлтон.

У Филиппы Шарлотты, более известной, как Пиппа Мидлтон, и ее супруга Джеймса Мэттьюза уже есть сын, родившийся в 2017 году. Наследник в семье появился практически сразу после свадьбы сестры жены герцога Кембриджского Уильяма. Сейчас же ведущие СМИ Британии опубликовали информацию о новой беременности Пиппы. Известие об изменении в составе семьи монаршей семьи обрадовало фанатов королевской семьи. «Слово и дело» пишет, что пока нет точных сведений о том, сестра или брат появится у двухлетнего Артура. Все родственники Пиппы и Джеймса радостно восприняли новость, заверяют журналисты, а Кейт Мидлтон уже готовиться во второй раз к роли тети.

Джеймс Мэттьюз является бывшим автогонщиком, они вместе с Пиппой Мидлтон живут в одном из районов Лондона. Однако, по данным источников в их окружении, далее пара с детьми планируют переехать в Беркшир, купив особняк неподалеку от дома семьи Мидлтон. Стоит отметить, что до Мэттьюза Филиппа Шарлотте приписывали романы со многими обеспеченными мужчинами. Между тем у нее блестящее образование и работа, кроме того, Пиппа Мидлтон является фанаткой спорта и автором нескольких книг, имевших успех.

Интересно, что в свое время модельер Карл Лагерфельд, восхищенно отзываясь о привлекательности Кейт Мидлтон, нелестно охарактеризовал внешность ее сестры. Однако Филиппа Шарлотта, как и подобает монархам, проигнорировала подобный выпад в свой адрес. Стоит также отметить, что прозвище Пиппа было дано девушке в родной семье Мидлтон, она безуспешно пыталась отучить журналистов от использования фамильярного обращения, однако позже смирилась, даже в Instagram подписывая свой профиль, как Pippa.