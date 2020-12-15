 

СМИ: Сестра Кейт Миддлтон ждет второго ребенка

15.12.2020, 13:54, Разное
✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

Среди родственников королевского семейства Великобритании грядет пополнение. По сообщениям СМИ, второго ребенка ждет сестра Кейт Мидлтон.
У Филиппы Шарлотты, более известной, как Пиппа Мидлтон, и ее супруга Джеймса Мэттьюза уже есть сын, родившийся в 2017 году. Наследник в семье появился практически сразу после свадьбы сестры жены герцога Кембриджского Уильяма. Сейчас же ведущие СМИ Британии опубликовали информацию о новой беременности Пиппы. Известие об изменении в составе семьи монаршей семьи обрадовало фанатов королевской семьи. «Слово и дело» пишет, что пока нет точных сведений о том, сестра или брат появится у двухлетнего Артура. Все родственники Пиппы и Джеймса радостно восприняли новость, заверяют журналисты, а Кейт Мидлтон уже готовиться во второй раз к роли тети.

Джеймс Мэттьюз является бывшим автогонщиком, они вместе с Пиппой Мидлтон живут в одном из районов Лондона. Однако, по данным источников в их окружении, далее пара с детьми планируют переехать в Беркшир, купив особняк неподалеку от дома семьи Мидлтон. Стоит отметить, что до Мэттьюза Филиппа Шарлотте приписывали романы со многими обеспеченными мужчинами. Между тем у нее блестящее образование и работа, кроме того, Пиппа Мидлтон является фанаткой спорта и автором нескольких книг, имевших успех.

Интересно, что в свое время модельер Карл Лагерфельд, восхищенно отзываясь о привлекательности Кейт Мидлтон, нелестно охарактеризовал внешность ее сестры. Однако Филиппа Шарлотта, как и подобает монархам, проигнорировала подобный выпад в свой адрес. Стоит также отметить, что прозвище Пиппа было дано девушке в родной семье Мидлтон, она безуспешно пыталась отучить журналистов от использования фамильярного обращения, однако позже смирилась, даже в Instagram подписывая свой профиль, как Pippa.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / Скандалы: Приземление Виталия Савельева

07.12 / Призраки авизо

11.11 / В России умер самый старый десантник

14.10 / Ученые из США обнаружили связь между памятью человека и гормоном голода

17.11 / Самый известный случай самовозгорания человека – смерть Мэри Ризер

30.06 / Порошенко поблагодарил европейских «коллег» за новые санкции против России

08.08 / “Сцена из постапокалиптического фильма”

21.09 / Найдено новое доказательство теории струн

09.10 / Медные лбы

23.09 / Лиза Арзамасова показала результат прогулки с молодым фотографом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска