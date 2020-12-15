 

«В Гузееву можно влюбиться»: Кулинар Агзамов прокомментировал работу с ведущей

15.12.2020, 13:54, Разное
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Кулинар Ренат Агзамов поделился своими впечатлениями о работе со звездами шоу-бизнеса в рамках YouTube-шоу «PEOPLETALK TV». Больше всего его поразила 61-летняя Лариса Гузеева, с который он вел на Первом канале шоу «ТилиТелеТесто».
По словам Рената Агзамова, работа в ведущей «Давай поженимся!» давалась ему нелегко, но была чрезвычайно интересной. Ведущий кондитер признался, что главной на этом проекте была Лариса Гузеева. Спустя 10 секунд после знакомства он уже был «влюблен в ее харизму». Кулинар назвал своего партнера по программе «невероятной и крутой». Вместе с этим, Лариса Гузеева на съемочной площадке постоянно демонстрировала требовательность ко всем, контролировала работу команды и никому не давала поблажек и послаблений. Ренат Агзамов считает, что именно в этом кроется секрет ее профессионализма.

На данный момент кондитер участвует в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница» с Константином Ивлевым. Он признался, что испытывает к коллеге искренне уважение, так как он харизматичный и яркий. Однако в рамках кухни они должны ориентироваться только на профессиональные качества шеф-поваров.



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