 

Скандалы: Карину Цуркан защитили от Приднестровья и Молдавии

15.12.2020, 13:44, Разное
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Глава «Интер РАО» Борис Ковальчук выступил в пользу своей экс-подчиненной

Как стало известно “Ъ”, в Мосгорсуде завершилось судебное следствие по уголовному делу о предполагаемом шпионаже бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан. Ее защита утверждает, что обвинению не удалось представить доказательств передачи ею молдавским спецслужбам российских энергосекретов. Само же дело возникло после конфликта госпожи Цуркан с тогдашним президентом Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Евгением Шевчуком, позже заочно осужденным за хищения. Показания об этом в суде дал глава «Интер РАО» Борис Ковальчук.

По словам информированных источников “Ъ”, в ближайшее время в Мосгорсуде, где тройка судей рассматривает засекреченное уголовное дело по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК РФ) 46-летней Карины Цуркан, пройдут прения сторон и будет вынесен приговор. Один из адвокатов бывшего топ-менеджера «Интер РАО», глава правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов косвенно подтвердил эту информацию, отказавшись говорить о конкретных датах, не исключив, что решение по делу будет вынесено до конца этого года.

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, сторона обвинения еще в середине ноября закончила представлять свои доказательства в процессе, уложившись всего в три заседания. Прокуроры пригласили для дачи показаний всего пять свидетелей, включая двух бывших заместителей министра энергетики, сотрудника отдела безопасности «Интер РАО» и двух коллег госпожи Цуркан. Между тем защита заявила о намерении допросить целый ряд свидетелей, включая сотрудника разведподразделения ФСБ. Последний, по версии обвинения, смог добыть как «анкету агента», составленную еще в 2004 году молдавской Службой информации и безопасности (СИБ) на госпожу Цуркан, так и якобы полученную СИБ от нее информацию. Несмотря на крайне плохое качество, эти «электрографические изображения» стали основными доказательствами вины подсудимой. Господин Павлов подчеркнул, что суд удовлетворил ходатайство о вызове столь ценного свидетеля, поручив обеспечить его явку представителям Генпрокуратуры через ФСБ, однако разведчик так и не пришел. При этом, отметил адвокат, судьи не посчитали нужным вызывать целый ряд высокопоставленных офицеров ФСБ, которые не раз в своих сообщениях упоминали о шпионской деятельности Карины Цуркан за соответствующее вознаграждение.

Эти совершенно бездоказательные голословные утверждения — между собой мы прозвали их «гнусными письмами» — приобщены к делу, но суд не захотел выслушать их авторов, чтобы понять и оценить источники их осведомленности»,— заявил господин Павлов

Зато, как он пояснил, в суд лично пришел глава «Интер РАО» Борис Ковальчук. По его словам, последний дал весьма интересные показания, которые могут «пролить свет на возможные причины появления уголовного дела Карины Валерьевны». В частности, руководитель энергокомпании пояснил, что госпожа Цуркан являлась весьма эффективным «переговорщиком» при работе в таких «сложных» регионах, как Молдавия и ПМР. На территории последней располагается принадлежащая «Интер РАО» Молдавская государственная районная электростанция, которая может работать как на газе, так и на угле. Крупная тепловая станция, поставляющая электроэнергию в Молдавию, последние годы работает на первом виде топлива, которое закупается у ПМР, получающей его практически бесплатно из России. За счет его перепродажи формируется значительная часть бюджета республики.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Как пояснил господин Ковальчук, глава ПМР Евгений Шевчук решил повысить плату за газ для станции. Карина Цуркан, ведшая переговоры как лично, так и дистанционно, платить от лица «Интер РАО» более высокую цену отказалась. Повышение цены сразу бы повлекло и повышение стоимости электроэнергии, которую в этом случае молдавские власти стали бы покупать не у «Интер РАО», а у украинских конкурентов. В результате госпожа Цуркан решила перевести питание станции с газа на уголь, который поступал с Украины. «Это вызвало гнев президента Шевчука, который приказал перекрыть каналы поставки угля, в ответ на что Карина Цуркан вовсе остановила работу станции и была объявлена врагом республики»,— сообщил Иван Павлов, назвав этот конфликт возможной подоплекой уголовного дела госпожи Цуркан, так как у Евгения Шевчука якобы имелись обширные связи в спецслужбах. Кстати, сам господин Шевчук, проигравший выборы в 2016 году, бежал из ПМР и позже был заочно осужден в этой республике на 16 лет заключения за многомиллионные хищения, контрабанду и прочее, а сейчас проживает в России.

Иван Павлов также подчеркнул, что из остальных свидетелей, которых сторона защиты просила суд вызвать, почти никто не явился. Интересно, что суд отказался сам оказывать содействие адвокатам в их приглашении, просто ограничившись выдачей повесток на руки защитникам.

Так, суд не посчитал нужным допросить бывшего сотрудника молдавской разведки Александра Папеску, который якобы составлял и подписывал «анкету агента». Его, как оказалось, адвокаты Карины Цуркан самостоятельно смогли найти и опросить в Кишиневе. По словам адвоката, он заявил, что не знает подсудимой, анкету на нее не составлял, а сам готов дать соответствующие показания перед судом, предоставив защитникам для сравнения образец своего почерка. В результате Мосгорсуд лишь приобщил к делу протокол его опроса, составленный адвокатами, а назначать почерковедческую экспертизу не стал. «Всего из 20 заявленных защитой ходатайств суд удовлетворил лишь пять, причем два из них — частично»,— сообщил господин Павлов.

Между тем в ходе судебного следствия были оглашены выводы эксперта о том, что копия «анкеты агента» могла быть выполнена «техническим способом с использованием графического редактора». Кстати, сам бланк анкеты агента СИБ Молдавии адвокаты Карины Цуркан смогли найти в интернете и представили суду, что, по их словам, вызвало изумление у их «процессуальных оппонентов» из Генпрокуратуры. Интересно, что и используемая в качестве вещдока «анкета агента» вызвала у приглашенного в суд переводчика с молдавского серьезные вопросы, так как она содержит грамматические ошибки и признаки подделки. Как отметил переводчик, некоторые данные Карины Цуркан в этой анкете указаны в мужском роде. Помимо этого, в тексте вместо Приднестровья упоминается аббревиатура ПМР, хотя молдавские официальные лица ее не используют, считая непризнанную республику неотделимой частью Молдавии. Также защита отметила, что фотография в «анкете агента» подозрительно совпадает с той, которая была сделана при оформлении Кариной Цуркан своего биометрического паспорта — спустя четыре года после составления анкеты.

Напомним, что Карина Цуркан обвиняется в передаче молдавской спецслужбе информации о поставке электроэнергии из России в некоторые украинские регионы. По версии обвинения, такая информация, в частности мощность и объем поставки, составляет гостайну.

Интересно, что все же пришедшие в суд свидетели защиты из числа коллег госпожи Цуркан пояснили, что они, не имея допуска к гостайне, располагали такой информацией — обсуждали ее между собой на рабочих совещаниях, в открытой переписке, даже не догадываясь, что она может быть секретной.

Об этом им никто не объявлял. Кроме того, сведения об этих поставках публиковались в СМИ — некоторые вырезки из статей были приобщены к материалам дела.

Защитой также было представлено суду заключение лингвиста, который пришел к выводу, что сообщения агента дословно совпадают с фрагментами секретных писем Минэнерго. Иван Павлов утверждает, что это обстоятельство является алиби Карины Цуркан, поскольку донесения могли быть составлены только теми лицами, у которых был доступ к этим письмам, а госпожа Цуркан в их число не входила по причине отсутствия у нее допуска к гостайне. В компьютере топ-менеджера «Интер РАО» имелась информация по той же тематике, однако в «перехваченных донесениях» фразы слово в слово совпадают с формулировками писем Минэнерго, что, по мнению защиты, ставит вопрос о поиске утечки данных как раз среди чиновников, обладавших допуском к гостайне. Иван Павлов особо отметил, что его подзащитная Цуркан всегда давала подробные показания и объяснения обо всех этих фактах и намерена дополнить их перед началом прений. «Мы уверены в ее невиновности и рассчитываем на оправдательный приговор, на котором будем настаивать в прениях сторон»,— резюмировал адвокат.

Сергей Сергеев



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