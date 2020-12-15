Скандалы: Карину Цуркан защитили от Приднестровья и Молдавии

15.12.2020, 13:44, Разное

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Глава «Интер РАО» Борис Ковальчук выступил в пользу своей экс-подчиненной

Как стало известно “Ъ”, в Мосгорсуде завершилось судебное следствие по уголовному делу о предполагаемом шпионаже бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан. Ее защита утверждает, что обвинению не удалось представить доказательств передачи ею молдавским спецслужбам российских энергосекретов. Само же дело возникло после конфликта госпожи Цуркан с тогдашним президентом Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Евгением Шевчуком, позже заочно осужденным за хищения. Показания об этом в суде дал глава «Интер РАО» Борис Ковальчук.

По словам информированных источников “Ъ”, в ближайшее время в Мосгорсуде, где тройка судей рассматривает засекреченное уголовное дело по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК РФ) 46-летней Карины Цуркан, пройдут прения сторон и будет вынесен приговор. Один из адвокатов бывшего топ-менеджера «Интер РАО», глава правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов косвенно подтвердил эту информацию, отказавшись говорить о конкретных датах, не исключив, что решение по делу будет вынесено до конца этого года.

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, сторона обвинения еще в середине ноября закончила представлять свои доказательства в процессе, уложившись всего в три заседания. Прокуроры пригласили для дачи показаний всего пять свидетелей, включая двух бывших заместителей министра энергетики, сотрудника отдела безопасности «Интер РАО» и двух коллег госпожи Цуркан. Между тем защита заявила о намерении допросить целый ряд свидетелей, включая сотрудника разведподразделения ФСБ. Последний, по версии обвинения, смог добыть как «анкету агента», составленную еще в 2004 году молдавской Службой информации и безопасности (СИБ) на госпожу Цуркан, так и якобы полученную СИБ от нее информацию. Несмотря на крайне плохое качество, эти «электрографические изображения» стали основными доказательствами вины подсудимой. Господин Павлов подчеркнул, что суд удовлетворил ходатайство о вызове столь ценного свидетеля, поручив обеспечить его явку представителям Генпрокуратуры через ФСБ, однако разведчик так и не пришел. При этом, отметил адвокат, судьи не посчитали нужным вызывать целый ряд высокопоставленных офицеров ФСБ, которые не раз в своих сообщениях упоминали о шпионской деятельности Карины Цуркан за соответствующее вознаграждение.

Эти совершенно бездоказательные голословные утверждения — между собой мы прозвали их «гнусными письмами» — приобщены к делу, но суд не захотел выслушать их авторов, чтобы понять и оценить источники их осведомленности»,— заявил господин Павлов

Зато, как он пояснил, в суд лично пришел глава «Интер РАО» Борис Ковальчук. По его словам, последний дал весьма интересные показания, которые могут «пролить свет на возможные причины появления уголовного дела Карины Валерьевны». В частности, руководитель энергокомпании пояснил, что госпожа Цуркан являлась весьма эффективным «переговорщиком» при работе в таких «сложных» регионах, как Молдавия и ПМР. На территории последней располагается принадлежащая «Интер РАО» Молдавская государственная районная электростанция, которая может работать как на газе, так и на угле. Крупная тепловая станция, поставляющая электроэнергию в Молдавию, последние годы работает на первом виде топлива, которое закупается у ПМР, получающей его практически бесплатно из России. За счет его перепродажи формируется значительная часть бюджета республики.

Как пояснил господин Ковальчук, глава ПМР Евгений Шевчук решил повысить плату за газ для станции. Карина Цуркан, ведшая переговоры как лично, так и дистанционно, платить от лица «Интер РАО» более высокую цену отказалась. Повышение цены сразу бы повлекло и повышение стоимости электроэнергии, которую в этом случае молдавские власти стали бы покупать не у «Интер РАО», а у украинских конкурентов. В результате госпожа Цуркан решила перевести питание станции с газа на уголь, который поступал с Украины. «Это вызвало гнев президента Шевчука, который приказал перекрыть каналы поставки угля, в ответ на что Карина Цуркан вовсе остановила работу станции и была объявлена врагом республики»,— сообщил Иван Павлов, назвав этот конфликт возможной подоплекой уголовного дела госпожи Цуркан, так как у Евгения Шевчука якобы имелись обширные связи в спецслужбах. Кстати, сам господин Шевчук, проигравший выборы в 2016 году, бежал из ПМР и позже был заочно осужден в этой республике на 16 лет заключения за многомиллионные хищения, контрабанду и прочее, а сейчас проживает в России.

Иван Павлов также подчеркнул, что из остальных свидетелей, которых сторона защиты просила суд вызвать, почти никто не явился. Интересно, что суд отказался сам оказывать содействие адвокатам в их приглашении, просто ограничившись выдачей повесток на руки защитникам.

Так, суд не посчитал нужным допросить бывшего сотрудника молдавской разведки Александра Папеску, который якобы составлял и подписывал «анкету агента». Его, как оказалось, адвокаты Карины Цуркан самостоятельно смогли найти и опросить в Кишиневе. По словам адвоката, он заявил, что не знает подсудимой, анкету на нее не составлял, а сам готов дать соответствующие показания перед судом, предоставив защитникам для сравнения образец своего почерка. В результате Мосгорсуд лишь приобщил к делу протокол его опроса, составленный адвокатами, а назначать почерковедческую экспертизу не стал. «Всего из 20 заявленных защитой ходатайств суд удовлетворил лишь пять, причем два из них — частично»,— сообщил господин Павлов.

Между тем в ходе судебного следствия были оглашены выводы эксперта о том, что копия «анкеты агента» могла быть выполнена «техническим способом с использованием графического редактора». Кстати, сам бланк анкеты агента СИБ Молдавии адвокаты Карины Цуркан смогли найти в интернете и представили суду, что, по их словам, вызвало изумление у их «процессуальных оппонентов» из Генпрокуратуры. Интересно, что и используемая в качестве вещдока «анкета агента» вызвала у приглашенного в суд переводчика с молдавского серьезные вопросы, так как она содержит грамматические ошибки и признаки подделки. Как отметил переводчик, некоторые данные Карины Цуркан в этой анкете указаны в мужском роде. Помимо этого, в тексте вместо Приднестровья упоминается аббревиатура ПМР, хотя молдавские официальные лица ее не используют, считая непризнанную республику неотделимой частью Молдавии. Также защита отметила, что фотография в «анкете агента» подозрительно совпадает с той, которая была сделана при оформлении Кариной Цуркан своего биометрического паспорта — спустя четыре года после составления анкеты.

Напомним, что Карина Цуркан обвиняется в передаче молдавской спецслужбе информации о поставке электроэнергии из России в некоторые украинские регионы. По версии обвинения, такая информация, в частности мощность и объем поставки, составляет гостайну.

Интересно, что все же пришедшие в суд свидетели защиты из числа коллег госпожи Цуркан пояснили, что они, не имея допуска к гостайне, располагали такой информацией — обсуждали ее между собой на рабочих совещаниях, в открытой переписке, даже не догадываясь, что она может быть секретной.

Об этом им никто не объявлял. Кроме того, сведения об этих поставках публиковались в СМИ — некоторые вырезки из статей были приобщены к материалам дела.

Защитой также было представлено суду заключение лингвиста, который пришел к выводу, что сообщения агента дословно совпадают с фрагментами секретных писем Минэнерго. Иван Павлов утверждает, что это обстоятельство является алиби Карины Цуркан, поскольку донесения могли быть составлены только теми лицами, у которых был доступ к этим письмам, а госпожа Цуркан в их число не входила по причине отсутствия у нее допуска к гостайне. В компьютере топ-менеджера «Интер РАО» имелась информация по той же тематике, однако в «перехваченных донесениях» фразы слово в слово совпадают с формулировками писем Минэнерго, что, по мнению защиты, ставит вопрос о поиске утечки данных как раз среди чиновников, обладавших допуском к гостайне. Иван Павлов особо отметил, что его подзащитная Цуркан всегда давала подробные показания и объяснения обо всех этих фактах и намерена дополнить их перед началом прений. «Мы уверены в ее невиновности и рассчитываем на оправдательный приговор, на котором будем настаивать в прениях сторон»,— резюмировал адвокат.

Сергей Сергеев