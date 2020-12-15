“Что-то напряглось в шортах”, “Волосатик”, “Сексуальный”. Фанатки рассматривают полуголого Козловского

15.12.2020, 13:42, Новости дня

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Украинский певец Виталий Козловский обнародовал в Instagram фото, для которого позировал в красных шортах и с обнаженным торсом.

“Раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть в любое время года, были бы деньги. Теперь я люблю деньги”, – написал исполнитель.

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Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

Подписчицы прокомментировали пост.

“Волосатик”, – написала svetka.alievva.

“Сексуальный”, – отметила kajodorogova34556.

“Что-то напряглось в шортах”, – заявила xtina_kuzmina.

Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины. В дискографии певца шесть студийных альбомов.

1 сентября 2020 года Козловский сообщил, что поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства на факультет музыкального искусства, а также будет преподавать одну из дисциплин студентам этого факультета.