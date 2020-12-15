 

Дочь Поляковой показала, как вместе с гитаристом репетирует песню

15.12.2020, 13:42, Новости дня
✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария Полякова 14 декабря в Instagram разместила ролик, записанный во время репетиции песни.

Дочь артистки исполняла композицию под аккомпанемент электрогитары, читая текст с экрана телефона.

“Маленький спойлер”, – подписала видео дочь артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Мария – старшая дочь Поляковой. Она родилась в 2005 году. Ранее певица заявила, что хотела бы поддержать музыкальные начинания дочери, но она ее об этом не просит. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / Саакашвили собрались лишить статуса почетного доктора Ереванского университета

04.07 / Церемония прощания с актером Виктором Проскуриным завершилась в Москве

30.06 / Во Львове и Черновицкой области для больных COVID-19 разворачивают больницы второй очереди – Радуцкий

29.08 / Проект «Будущее России» подвел итоги ситуации с пожарами летом

09.11 / Помпео объявил об отставке спецпредставителя США по Сирии

23.10 / Путин оценил возможность военного союза РФ и Китая

23.09 / Белый дом: США решительно осуждают отравление Алексея Навального

30.10 / Минпромторг выявил сложности с медицинским кислородом в 20 регионах

03.11 / Меган Маркл первой из британской королевской семьи проголосует на выборах

10.08 / Гейтс заявил, что мир ждет катастрофа более разрушительная, чем коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска