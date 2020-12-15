Дочь Поляковой показала, как вместе с гитаристом репетирует песню

15.12.2020, 13:42, Новости дня

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Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария Полякова 14 декабря в Instagram разместила ролик, записанный во время репетиции песни.

Дочь артистки исполняла композицию под аккомпанемент электрогитары, читая текст с экрана телефона.

“Маленький спойлер”, – подписала видео дочь артистки.

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Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Мария – старшая дочь Поляковой. Она родилась в 2005 году. Ранее певица заявила, что хотела бы поддержать музыкальные начинания дочери, но она ее об этом не просит.