В Норильске открылся первый IT-куб

15.12.2020, 13:38, Новости дня

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В Норильске начал работу первый в Красноярском крае IT-куб – центр цифрового образования для детей, открытый по нацпроекту «Образование». Это современное учреждение дополнительного образования, где используется опыт лидеров IT-рынка.

Ученикам предоставлено передовое оборудование: высокопроизводительные компьютеры, шлемы виртуальной реальности, графические планшеты, костюм для моушен трекинга, оборудование для сетевой лаборатории, все необходимое для аудио- и видео продакшна, информирует «Российская газета».

Обучаться в IT-кубе школьники могут по следующим направлениям: программирование на Python (один из самых популярных языков), мобильная разработка, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, основы программирования, системное администрирование, кибергигиена, основы алгоритмики и логики. Учиться бесплатно здесь могут дети 7-18 лет (зависит от направления). В течение учебного года в центре будут заниматься не менее 400 школьников, а в мероприятия учреждения будут вовлечены более тысячи подростков.

Стать учеником IT-куба можно, подав заявку на официальном сайте учреждения. Набор производится перед началом учебного года. В этом сентябре конкурс по некоторым направлениям доходил до семи человек на место. Будет осуществляться отбор – как собеседование с педагогом, так и небольшие тестовые задания, чтобы определить заинтересованность ребенка и уровень его знаний.

Норильский IT-куб поздравили с открытием коллеги из других регионов, где подобные центры уже работают. В прошлом году в РФ было чуть больше двадцати IT-кубов, к концу этого года их уже больше 70, а к 2024 году должно стать не менее 340. Как и детские технопарки «Кванториум», учреждения из разных городов постоянно обмениваются опытом, проводят совместные конкурсы и образовательные мероприятия. Теперь в эту сеть активно вовлечён и Норильск – ученики и педагоги будут регулярно общаться с коллегами со всей страны. Проект инициирован агентством развития Норильска при поддержке городской администрации.