 

Госдума одобрила штрафы для чиновников за оскорбления граждан

15.12.2020, 13:38, Новости дня
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Госдума одобрила во втором чтении законопроект о введении административных штрафов до 150 тыс. рублей для госслужащих за оскорбление граждан, который также приравнивает оскорбления в интернете к публичным и предусматривает существенный штраф за клевету для юридических лиц.

Законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) был внесен в Госдуму в начале мая главой думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном и первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком, передает ТАСС.

Согласно тексту, оскорбление, совершенное госслужащим или муниципальным служащим в связи с осуществлением своих полномочий, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года. За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100-150 тыс. рублей либо дисквалификация (лишение права замещать должности государственной и муниципальной службы) на срок до двух лет.

Также увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с трех тыс. до пяти тыс. рублей, для должностных лиц – с 30 до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. Поправками ко второму чтению уточняется, что оскорбление – это унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но в «иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности». Штрафы за публичные оскорбления будут распространяться в том числе на высказывания, допущенные «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных».

Помимо этого, законопроектом к публичным оскорблениям, в том числе через СМИ, приравниваются и оскорбления в интернете. Максимальная сумма взыскания по данным квалифицирующим признакам вырастет для граждан с 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц – с 50 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – с 500 до 700 тыс. рублей.

Непринятие мер для недопущения публичного оскорбления в СМИ или интернете будет наказываться штрафом для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас – от 10 до 30 тыс.), а для юридических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей (сейчас от 30 до 50 тыс.).

Еще одной поправкой ко второму чтению КоАП дополняется статьей, предусматривающей ответственность за клевету для юридических лиц. Согласно тексту, «клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию», повлечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей.



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