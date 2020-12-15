 

Госдума одобрила поправку о запрете снижения МРОТ

15.12.2020, 13:38, Новости дня
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Госдума приняла поправку к законопроекту о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, согласно которой его значение не может снижаться даже при уменьшении размера медианной зарплаты.

Согласно поправке, МРОТ устанавливается в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году», передает ТАСС. 

В ноябре Минтруд сообщил, что новая методика расчета прожиточного минимума приведет к росту пенсий.

Напомним, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявляла, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета Минтруда увеличится в 2021 году до 12 792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения – до 12 702 рублей.



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