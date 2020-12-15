Названы возможные сроки выхода iPhone 13

15.12.2020, 13:36, Новости дня

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Новая модель смартфона iPhone 13, скорее всего, пойдет в производство уже в начале будущего года. К такому выводу пришел китайский аналитик рынка мобильных гаджетов Минг-Чи Куо.

По его мнению, компания Apple намерена восстановить привычную цикличность запуска в производства новых моделей устройств. Исходя из этого, можно предположить, что тринадцатый «Айфон» появится именно в начале 2021 года.

Как ожидается, iPhone 13 станут производить на базе SoC. Напомним, что предыдущая двенадцатая линейка вышла на рынок с опозданием. Но винить в этом нужно не столько самого американского производителя, сколько разгулявшуюся в мире пандемию. Поскольку данная проблема уже отступает, надо думать, что помех для планового выпуска тринадцатой линейки уже не будет.