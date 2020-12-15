 

Эксперт утверждает, что держать смартфон под рукой круглые сутки безопасно

15.12.2020, 13:36, Новости дня
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Существует популярное мнение о том, что смартфоны якобы сильно вредят нашему здоровью, а больше всех рискуют те пользователи, которые кладут аппарат поблизости даже во время сна.

По мнению старшего специалиста Роскачества Сергея Кузьменко, это чистый вымысел. В мире ходит много мифов о современной технике, особенно – об электронике.

Смартфоны действительно дают излучение, но оно настолько слабое, что не способно повредить человеческому организму. Кроме того, Кузьменко сослался на выводы Всемирной организации здравоохранения, в которой на протяжении двух десятилетий проводили наблюдения и не обнаружили ни одного случая в мире, когда бы из-за близкого расположения смартфона у человека развились те или иные заболевания.



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