 

Обедавшего в ресторане в Москве пенсионера ФСБ обокрали на 1,2 млн рублей

15.12.2020, 13:30, Новости дня
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Пенсионера ФСБ обокрали в московском ресторане на 1,2 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в полицию вечером 14 декабря обратился 42-летний пенсионер ФСБ, рассказавший о краже в ресторане на Чистопрудном бульваре, куда он зашел пообедать.

При нем была кожаная сумка с 1,2 млн рублей, он поставил ее на соседний стул. Завершив обедать, мужчина обнаружил сумку на полу с открытыми отделениями, денег в ней не было. Камеры видеонаблюдения засекли неизвестного, который и украл содержимое.

«Возбуждено уголовное дело по статье «кража», – сообщил источник РИА «Новости».

Подозреваемого ищут.

Ранее грабители забрали из квартиры дворника в Москве 2 млн рублей.



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