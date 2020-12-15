Обедавшего в ресторане в Москве пенсионера ФСБ обокрали на 1,2 млн рублей

15.12.2020, 13:30, Новости дня

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Пенсионера ФСБ обокрали в московском ресторане на 1,2 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в полицию вечером 14 декабря обратился 42-летний пенсионер ФСБ, рассказавший о краже в ресторане на Чистопрудном бульваре, куда он зашел пообедать.

При нем была кожаная сумка с 1,2 млн рублей, он поставил ее на соседний стул. Завершив обедать, мужчина обнаружил сумку на полу с открытыми отделениями, денег в ней не было. Камеры видеонаблюдения засекли неизвестного, который и украл содержимое.

«Возбуждено уголовное дело по статье «кража», – сообщил источник РИА «Новости».

Подозреваемого ищут.

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