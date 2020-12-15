Как Джиджи Хадид и Зейн Малик узнали пол будущего ребенка: Иоланда Хадид поделилась архивными снимками

15.12.2020, 13:08, Разное

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Пока Джиджи Хадид и Зейн Малик ждали рождения первенца, они практически не делились новостями на эту тему. Свои фотографии с округлившимся животом Джиджи начала выкладывать в Instagram лишь незадолго до родов. Зато после появления на свет в сентябре ее дочери (имя пока держится в тайне) “беременных” снимков в микроблоге звезды стало больше, как и подробностей из ее жизни. Недавно, например, Джиджи устроила небольшую экскурсию по детской комнате.

Устраивают флэшбеки и родственники модели: так, мама Джиджи Иоланда Хадид выложила в свой Instagram-аккаунт два архивных кадра, на которых можно увидеть, как тогда еще будущие родители – Джиджи и Зейн – отреагировали, узнав, что у них будет дочка.

Судя по всему, традиционную большую вечеринку Gender Reveal Party с большим количеством гостей Джиджи и Зейн устраивать не стали (карантин, все-таки), отметив событие в кругу семьи в квартире модели в Нью-Йорке. На одном из фото влюбленные, приобняв друг друга и мило улыбаясь, держат торт, цвет начинки которого и “сообщил” им пол будущего малыша: как несложно догадаться, розовый – значит девочка.

Этот розовый цвет стал главным событием нашего 2020 года… – подписала пост гордая бабушка Иоланда. – Спасибо мамочке и папочке за лучший подарок.

На втором кадре запечатлен, пожалуй, еще более трогательный момент: от радости Джиджи, Зейн и Иоланда крепко обнимают друг друга.

Напомним, еще весной стало известно что 25-летняя модель Джиджи Хадид и ее возлюбленный 27-летний экс-солист One Direction, а ныне сольный исполнитель Зейн Малик впервые станут родителями. Позднее эту информацию прессе подтвердила мать модели Иоланда Хадид, а после и сама Джиджи перестала скрывать свое интересное положение и рассказала о своих ощущениях во время виртуального визита на шоу Джимми Фэллона.

О романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях. В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.