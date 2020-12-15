Навальному предъявлены обвинения в слежке за сотрудниками ФСБ

15.12.2020, 13:07, Разное

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Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение Алексею Навальному, который в течении 3-х лет следил за несколькими сотрудниками ФСБ и передавал данные об их деятельности за рубеж. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства, 15 декабря.

– Алексею Анатольевичу Навальному заочно предъявлены обвинения по статье 275 статье 276 УК РФ за государственную измену и шпионаж в пользу Чехии. Следствием приняты необходимые меры к организации международного розыска обвиняемого. Мы уже подали запрос в Интерпол и требуем от Германии выдачи Навального, — сообщила официальный представитель СК Ольга Петренко.

На рассмотрении в Генпрокуратуре на пересмотре находятся «дело Кировлеса» и дело «Ив Роше». Новые следователи обнаружили, что экс-губернатор Кировской области Никита Белых, Олег и Алексей Навальные нанесли более ощутимые убытки госказне, нежели сказано. В соответствии с этим, приговор им будет пересмотрен в сторону увеличения сроков тюремного заключения. Также блогер заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей за отказ от регистрации в Минюсте в статусе иностранного агента.