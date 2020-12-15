Как россияне хотят встретить Новый год

15.12.2020, 13:02, Разное

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Специалисты популярных сервисов по поиску работы и автомобилей провели совместное исследование, чтобы выяснить планы россиян на предстоящие новогодние праздники. Оказалось, что далеко не все хотят встретить Новый год дома.

Каждый пятый житель страны хотел бы отправиться в путешествие. Среди таких людей около половины планируют поехать на автомобиле, а ещё 26% выбрали поезда. Лететь на самолете хотят лишь 18% опрошенных, а на поехать на автобусе – 12%. При этом 20% участников опроса планируют путешествовать по России и только 2% – за границу, передаёт телеканал “360”.