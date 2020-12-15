Названа доля употребляющих алкоголь россиян

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15.12.2020, 13:02, Разное
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Специалисты федеральной организации “Трезвая Россия” выяснили, что подавляющее большинство россиян в трудоспособном возрасте употребляют алкоголь. Такие данные эксперты привели в своем докладе по демографической ситуации в стране.

По слова исследователей, пострадать от пагубных последствий распития спиртного рискует все трудоспособное население страны – 89,6 миллиона человек. Они составляют 61% от общей численности населения России. Более того, свыше 76 миллионов из них употребляют алкоголь. Эксперты подчеркнули, что 70% случаев их смерти так или иначе связаны с алкоголем, сообщает телеканал “360”.



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