 

«Это чудовищно»: Татьяна Лазарева раскритиковала шоу «Ты как я» Дмитрия Шепелева

15.12.2020, 13:00, Разное
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В одном из интервью актриса Татьяна Лазарева отметила, что сегодня на телевидении нет достойных программ о детях. По ее мнению, шоу «Ты как я», которое ведет Дмитрий Шепелев на канале ТНТ, является «чудовищным».
Татьяна Лазарева раскритиковала новую работу телеведущего и призналась, что никогда бы не согласилась сама вести подобную программу. Кроме этого, аморальным она считает шоу Николая Баскова. По мнению артистки, на отечественном телевидении был один достойный проект о детях, но его закрыли год назад. В подробности она вдаваться не стала и не озвучила название передачи. Татьяна Лазарева уверена, что современным зрителям не интересно смотреть «Ты как я».

По поводу нового поколения представителей российского шоу-бизнеса Татьяна Лазарева ответила неоднозначно. Актриса считает, что у них другой путь становления, чем был, например, у нее. Ранее артистам приходилось проходит испытание славой, а теперь – деньгами. Однако Татьяна Лазарева не считает, что это плохо, и радуется, что перед молодыми коллегами открываются большие перспективы. Например, в свое время знаменитость смогла купить себе квартиру только спустя 15 лет творческой деятельности. Сейчас воплотить мечту о собственной жилплощади звездам намного реальнее.



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