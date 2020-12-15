 

Вдова Кобзона раскрыла причину его развода с Кругловой и Гурченко

15.12.2020, 13:00, Разное
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Вдова Иосифа Кобзона рассказала, почему он развелся с двумя женами Вероникой Кругловой и Людмилой Гурченко. При этом третьей супруге исполнитель в пример всегда ставил Гурченко, но Нелли Кобзон не обижалась на это.
Первый брак Иосифа Кобзона распался из-за плотного рабочего графика. Продолжительные гастроли могли на целый месяц разлучить супругов, но Кобзон и Круглова не хотели жертвовать карьерой ради любовных отношений, поэтому через два года они развелись. Кроме того, ходили слухи, что один из супругов оказался чрезвычайно ревнивым, отметила Нелли Кобзон.

Во втором браке супруги не смогли сойтись характерами. Людмила Гурченко была слишком яркой, а Кобзон оказался эксцентричным. Они постоянно сталкивались и ссорились, что привело к расторжению брака уже через три года. Своей следующей жене Нелли Кобзон певец в пример всегда приводил Гурченко. Он тепло отзывался о ней, но вдова не обижалась на эти слова.



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