Молочников признался, что зарабатывает меньше Варнавы

15.12.2020, 13:00, Разное

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Режиссер Александр Молочников признался, что зарабатывает меньше, нежели его избранница Екатерина Варнава. Последняя сейчас является очень востребованной актрисой и ведущей, поэтому ей платят большие гонорары.

Екатерина Варнава старше Александра Молочникова на восемь лет, но разница в возрасте не мешает паре наслаждаться своими отношениями. Актриса попала в список Forbes как одна из состоятельных знаменитостей возрастом до 40 лет. Молодой режиссер в интервью Ксении Собчак признался, что ему не сложно жить с обеспеченной избранницей.

По словам Молочникова, Екатерина Варнава летает в бизнес-классе, а он покупает более бюджетный билет. Растраты, которые связаны с покупками общих вещей, пара делит пополам. Избранники проживают в элитной квартире Екатерины Варнавы, за которую она заплатила 34 миллиона рублей.

Пара встречается уже несколько месяцев, но ранее скрывала свой роман. В интервью Ксении Собчак Варнава некоторое время назад признавалась, что у нее есть молодой человек, который за ней ухаживает, но его имя называть не стала.