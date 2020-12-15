Работа в пижаме далеко не всегда приносит счастье – исследование

15.12.2020, 12:58, Разное

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В исследовании поучаствовали сотрудники и студенты пяти медицинских научно-исследовательских институтов в Сиднее. Добровольцы рассказывали о своих условиях работы и самочувствии во время весеннего локдауна в Австралии.

Среди опрошенных 14% признались, что работали из дома в пижамах и редко переодевались в другую одежду в течение дня. Ни у кого из них не снизилась продуктивность – в домашнем дресс-коде можно работать также эффективно, как и в офисном костюме. Однако 59% любителей пижамы пожаловались на ухудшение психического здоровья по сравнению с 26% из группы участников, которые предпочитали переодеваться перед началом рабочего дня. Авторы предположили, что пижама могла стать не причиной, а следствием проблем с психикой – люди, которые страдают от тревоги и депрессии, часто начинают меньше уделять внимание своему внешнему виду.

Ученые выяснили также, что на продуктивность влияют более серьезные факторы, чем расслабленный дресс-код: в первую очередь это присутствие детей дома. Так, 63% родителей детей ясельного возраста сообщили о значительном снижении качества работы, 50% сообщили о том, что им стало сложнее заниматься рукописями, 63% сообщили о трудностях с аналитикой.

Родители младших школьников чувствуют себя чуть более комфортно — 43% респондентов в этой группе сообщили, что им стало труднее работать. По словам оспрошенных, работая из дома сложнее генерировать новые идеи. Вместе с тем присутствие детей дома не ухудшило состояние психического здоровья респондентов, отметили авторы исследования.

Ранее ученые из Университета Южной Калифорнии (University of Southern California) проанализировали состояние физического и психического здоровья 1000 американцев, работающих из дома во время пандемии. В основном респонденты жаловались на то, что чаще отвлекаются на бытовые факторы, гораздо меньше коммуницируют с коллегами, из-за чего продуктивность и удовлетворение от проделанной работы в конечном счете падает.

Около 75% респондентов обнаружили у себя симптомы психических расстройств, причем женщины сообщали о депрессии чаще, чем мужчины. Более 64% человек заявляли о новых проблемах со здоровьем. В частности, многие участники пожаловались на боли в шее. Авторы опроса отмечают, что женщины с низким уровнем дохода сообщали минимум о двух новых проблемах со здоровьем, появившихся во время удаленной работы.