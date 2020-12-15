Подводные камни гособоронзаказа

15.12.2020, 12:52, Разное

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Создатели буксировщиков для водолазов из Минобороны просят Владимира Путина вернуть их на завод «Буревестник».

В ноябре стало известно о том, что ключевая часть команды оборонного завода «Буревестник» — главный конструктор Петр Трошин, главный инженер Константин Богдан, а также технический руководитель службы — главный инженер Елена Глгатян были со скандалом уволены с предприятия. Они создали опытные образцы подводных средств движения «Спрут», «Протон-СН» и «Фактор», которые призваны заменить имеющиеся устаревшие аналоги, например, в Военно-морском флоте. Как тогда писало издание РБК, поводом для увольнения мог послужить внутрикорпоративный конфликт. В декабре же, по данным «Новой газеты», уволенные сотрудники написали открытое письмо с просьбой разобраться в ситуации и помочь им и дальше выполнять работы по гособоронзаказу президенту РФ Владимиру Путину, так как в профильных ведомствах на письма им не отвечают.

О том, что бывшие сотрудники завода «Буревестник» просят помощи для возвращения к своей работе на заводе, «Новой газете» стало известно в начале декабря — в распоряжении редакции оказалось открытое письмо бывшего главного конструктора завода. Как говорится в документе, авторы изобретения буксировщиков «Спрут», «Протон-СН» и «Фактор» обратились в Минобороны РФ, Минпромторг РФ и к вице-премьеру Юрию Борисову с требованием отреагировать на тот факт, что

на предприятии, успешно выполняющем гособоронзаказ, были уволены ключевые сотрудники,

чью продуктивную работу высоко оценивали лично министр обороны РФ Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов, и это может сказаться на дальнейшей работе завода. Однако, не получив ни одного ответа, уволенные сотрудники написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину (копия документа есть в распоряжении «Новой газеты», мы публикуем его ниже полностью).

Такие аппараты, как подводный буксировщик, предназначены для доставки боевых пловцов, специального груза и снаряжения. Они применяются не только в боевых, специальных операциях, но и в промышленности, бизнесе, научных исследованиях и даже в дайвинге. В советское время подводные средства движения имели преимущества перед западными, но после распада СССР разработки в этом направлении остановились.

Как уточняло в ноябре издание РБК, в середине марта 2020 года стало известно, что Главное командование Военно-морского флота проводит работу по «повышению эффективности действий отрядов борьбы с подводными диверсионными силами и средствами ВМФ», и предлагает «Буревестнику» участвовать в создании перспективного индивидуального буксировщика водолазов для отрядов специального назначения. Давший согласие на начало работ завод получил в июне тактико-технические характеристики от Минобороны, в августе на международном форуме «Армия-2020» представил готовый опытный образец изделия «Спрут».

«Спрут»

Ранее завод разработал подводные средства движения «Фактор» и «Протон-СН» с оригинальными ТТХ. Стоить такие аппараты будут около миллиона рублей. На сегодня все они ожидают государственных испытаний, которые, если с успехом будут пройдены, дадут возможность заменить устаревшие аппараты. Сейчас в распоряжении Военно-морского флота находится парк легких подводных средств движения типов «Курточка» и «Нептун» общим числом более 400 изделий. Кроме того, легкие буксировщики стоят на вооружении в ФСБ, ФСО, Росгвардии, силах спецопераций, МЧС и других силовых ведомствах, они тоже в перспективе нуждаются в замене. Это несколько тысяч изделий в общей сложности.

По данным РБК, творческая команда оборонного завода «Буревестник» в лице главного конструктора Петра Трошина, главного инженера Константина Богдана и технического руководителя службы — главного инженера Елены Глгатян создала опытные образцы подводных средств движения «Спрут», «Протон-СН» и «Фактор», но в ноябре была уволена со скандалом. Однако, генеральный директор «Буревестника» Сергей Старостин заявлял изданию, что «все достижения по разработке и изготовлению моделей буксировщиков водолазов являются заслугой всего коллектива ОАО «Завод «Буревестник», а не отдельных личностей».

«Протон-СН» и «Фактор»

Как говорится в открытом письме президенту РФ, «…творческий коллектив завода и офицеры флота с энтузиазмом отнеслись к полученным указаниям. Был сформирован план работ, проведены апробационные испытания изделий». Однако, по словам авторов письма, назначенный в январе 2020 года генеральный директор «Буревестника» Сергей Старостин «не то, чтобы проигнорировал, а просто отменил указание» министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова о развитии буксировщиков. По словам бывших сотруднков, их «уволили без объяснения причин» и «выдавили с завода». «В результате проектные работы прекращены, планы сорваны, испытания отменены», — резюмируется в письме.

В открытом письме отмечается, что

«Буревестник» — это градообразующее предприятие Гатчины, и его судьба интересует и затрагивает очень многих жителей города.

Кроме того, завод выполняет гособоронзаказ, а, как подчеркивается в письме, увольнение ключевой части команды ставит под удар своевременное и качественное осуществление программы.

Член экспертного совета при коллегии ВПК РФ, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский считает нишу подводных буксировщиков достаточно узкой: «О больших деньгах речи точно не идет. Все эти силы спецопераций, пловцы флота — крайне малочисленные подразделения, и такой специфический вид транспорта тоже не очень популярен. Скорее всего, речь идет о нескольких десятках единиц, а не о сотнях на замену», — предполагает он. «А почему такой конфликт случился, сложно представить, видимо личные отношения у команды и нового руководителя категорически не сложились. И, к сожалению, так как этот вопрос не относится напрямую к ГОЗу, это внутренняя политика предприятия, то что тут может сделать Юрий Борисов или тем более Минобороны — неясно. Впрочем, какого-то их ответа дождаться все же будет можно», — резюмировал эксперт.

«Новая газета» направила запросы о перспективах сложившейся ситуации в Минобороны РФ, Минпромторг РФ и Правительство РФ, а также на сам завод «Буревестник». На момент публикации материала ответы получены не были.

Александра Джорджевич

редактор отдела расследований