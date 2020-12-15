“Это о-о-очень вкусно!” Мозговая поделилась быстрым способом маринования дорадо

15.12.2020, 12:48, Новости дня

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Украинский продюсер Алена Мозговая рассказала в Instagram, как приготовить блюдо севиче.

“По сути, это просто свежая рыба, маринованная в соке лайма минут 15–20. За счет содержания лимонной кислоты в лайме происходит денатурация белков, содержащихся в рыбе. Но лимон тоже можно, хотя разница между этими цитрусовыми же есть, и ощутимая, как по мне”, – отметила она.

Мозговая готовила севиче из рыбы дорадо весом около килограмма.

Рыбу необходимо отделить от костей, оставив только филе, и нарезать его кубиками. После этого залить соком лайма.

“Сок выжимаете руками, если делать механизмами, есть вероятность того, что сок будет горчить за счет того, что травмируются перегородки. Далее все еще проще! Чили освобождаем от семян, шалот чистим, берем листья кинзы, без стеблей. Все нарезаем, добавляем к рыбе. Морская соль, немного оливкового масла”, – написала продюсер.

Она добавила, что предпочитает масло Extra Virgin.

“Это о-о-очень вкусно! Вообще, самый любимый вариант из гребешков, но они дороговаты, поэтому подождем с ними до лучших времен”, – отметила Мозговая.

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Публикация от Olena Mozgova (@mozgovaolena)

Родиной севиче считается Перу. Это блюдо распространено в кухнях многих латиноамериканских стран. Лук обычно добавляют к уже замаринованной рыбе. В качестве гарнира к севиче подается кукурузная каша или рис.