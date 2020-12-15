Аукционная фирма собирает $3 млн на выкуп дома детства Трампа

15.12.2020, 12:44, Новости дня

✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

Дом детства Дональда Трампа в Нью-Йорке в четвёртый раз будут продавать. Но на предыдущем аукционе не удалось собрать $3 млн, которые запросил владелец, — поэтому в аукционном доме решили устроить акцию по сбору пожертвований, чтобы выкупить здание, а затем передать его Трампу или благотворительной организации. Соседи удивляются, почему дом стоит так дорого, и предполагают, что в будущем там может появиться музей, передаёт NTD.

Дом детства Дональда Трампа в Нью-Йорке в четвёртый раз будут продавать. Частный владелец запросил за него три миллиона долларов. Изначально он пытался продать недвижимость на аукционе, однако нужной суммы собрать не удалось.

Теперь аукционный дом пошёл по другому пути. Он собирает пожертвования у сторонников Трампа, чтобы выкупить дом.

МИША ХАГХАНИ, директор аукционного дома Paramount Realty USA: Имущество принадлежит инвестору, который приобрёл его на одном из наших предыдущих аукционов 17 января 2017 года, за три дня до инаугурации Трампа. И этот инвестор теперь хочет продать собственность. Мы собираем деньги, чтобы выкупить собственность, — а затем пожертвовать её Трампу или благотворительной организации по его выбору.

Отец Дональда Трампа Фред построил этот дом на пять спален в 1940 году. А через десять лет семья переехала в особняк на 23 спальни. Трампу тогда было четыре года.

МИША ХАГХАНИ: В прошлом году дом был выставлен на продажу примерно за три миллиона долларов в течение десяти дней. Затем его быстро сняли, потому что решили, что хотят провести аукцион. Итак, прошлой осенью мы провели аукцион — и не достигли трёх миллионов долларов. И здесь мы используем другую стратегию, по описанной выше причине.

Соседи удивляются, почему дом стоит так дорого.

ФАКЕРТАГ ОБЕИД, соседка: Это слишком дорого! Но я не против, потому что я живу по соседству — и это означает, что все дома здесь будут немного дороже, понимаете? Я от этого выиграю.

Местные жители считают, что из дома сделают музей.

ФАКЕРТАГ ОБЕИД: Я подумала, что, может быть, в будущем, через 50 лет, этот дом станет музеем или чем-то в этом роде. Кто-нибудь будет приходить, чтобы посмотреть на него, вот о чём я думаю, — может быть, однажды люди начнут приходить, чтобы посмотреть на дом изнутри.

Примечательно, что деньги на покупку дома жертвуют не только сторонники Трампа.

МИША ХАГХАНИ: Конечно, есть те, кому Трамп не нравится, это нормально. А есть те, кому он нравится, и это тоже нормально. Мы сохраняем нейтральность, потому что мы аукционная компания по недвижимости, а не политическая партия. Примечательно, что к нам поступают пожертвования и от сторонников Трампа, и от «антитрамперов». Не знаю, видели ли вы GoFundMe, но есть люди, которые оставляют негативные отзывы — и жертвуют деньги.

Если будет собрано три миллиона долларов и более, 50 процентов сверх этой суммы передадут на благотворительность. Если же собрать достаточно средств не получится, все деньги также передадут на благотворительность.

Дата выхода в эфир 14 декабря 2020 года.