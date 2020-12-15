 

В Австрии накрыли сеть радикалов, готовивших создание «правого ополчения»

15.12.2020, 12:44, Новости дня
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Полиция устроила облаву на правоэкстремистскую сеть на территории Австрии и Германии, пишет Focus Online. В ходе обысков было задержано 7 человек и изъято 70 единиц оружия с боеприпасами: сообщается, что члены радикальной группировки готовили «правоэкстремистское ополчение», покупая оружие за счёт торговли наркотиками.


Reuters

В Австрии и Баварии прошли облавы на правоэкстремистскую сеть, пишет Focus Online. Об этом в минувшую субботу сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер. Отмечается, что в Австрии было задержано пять человек и ещё два в Баварии.

Кроме того, у правоэкстремистской сети было изъято 70 единиц огнестрельного оружия, а также многочисленные боеприпасы, пишет издание. По словам Нехаммера, радикалы планировали использовать оружие для создания «правоэкстремистского ополчения». В ходе домашних обысков были обнаружены многочисленные пистолеты-пулемёты, штурмовые винтовки, а также контейнер со взрывчаткой.

Издание напоминает, что на правоэкстремистскую сеть полицию навела перевозка наркотиков с территории Германии, зафиксированная в минувшем октябре. На выручку от продажи наркотиков приобреталось оружие, предназначенное для ФРГ. В качестве главного подозреваемого выступает 53-летний житель Австрии, осуществлявший торговлю вместе с несколькими подельниками. 



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