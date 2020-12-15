Стартовый комплекс на Байконуре повредили при пуске «Союза»

15.12.2020, 12:36, Новости дня

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Стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Байконур получил повреждения после октябрьского пилотируемого запуска, проводятся ремонтные работы, сообщил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие «Роскосмоса»).

«В результате послепускового осмотра стартового комплекса «Восток» (на площадке 31) комиссией установлены некритические повреждения отдельных агрегатов. В настоящее время подрядная организация ООО «Спецкриогенмонтаж» под контролем специалистов филиала выполняет ремонтные работы по восстановлению бетонного покрытия газохода, а также теплоизоляционного слоя кабелей, воздуховодов и трубопровода», – передает РИА «Новости» сообщение предприятия.

Отмечается, что работы проводятся при температуре не выше минус 17 градусов.

Напомним, 14 октября ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 8.45 мск. Через несколько минут корабль отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полет к МКС. Стыковка произошла в 11.48 мск.

Позднее «Союз МС-17» с экипажем из двух россиян и американки пристыковался к Международной космической станции, полет занял рекордно короткие три часа и три минуты.