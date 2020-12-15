Рада продлила действие закона о статусе Донбасса

15.12.2020, 12:36, Новости дня

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Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до конца 2021 года.

Соответствующее решение поддержали 304 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня опубликования в официальной прессе, передает РИА «Новости».

Закон об особом статусе Донбасса был принят Радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие.

«Согласно этому закону временно, со дня вступления в силу с учетом положений закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на срок до 31 декабря 2021 включительно, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», – говорится в тексте документа.

Ранее представитель Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что новый план действий Украины по Донбассу направлен не на мирное решение конфликта, а на постепенный силовой захват территорий. Также сообщалось, что Киев может продлить закон об особом статусе Донбасса, но в него не включат «формулу Штайнмайера».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе возможно при выполнении минских соглашений, а не при их подмене.