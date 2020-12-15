 

Рада продлила действие закона о статусе Донбасса

15.12.2020, 12:36, Новости дня
✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до конца 2021 года.

Соответствующее решение поддержали 304 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня опубликования в официальной прессе, передает РИА «Новости».

Закон об особом статусе Донбасса был принят Радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие.

«Согласно этому закону временно, со дня вступления в силу с учетом положений закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на срок до 31 декабря 2021 включительно, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», – говорится в тексте документа.

Ранее представитель Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что новый план действий Украины по Донбассу направлен не на мирное решение конфликта, а на постепенный силовой захват территорий. Также сообщалось, что Киев может продлить закон об особом статусе Донбасса, но в него не включат «формулу Штайнмайера».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе возможно при выполнении минских соглашений, а не при их подмене.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Катастрофа самолета МАУ. В МИД Украины заявили, что дальнейшие переговоры зависят от Тегерана

05.10 / Глава Нацполиции сообщил, сколько протоколов составили за нарушение карантина

11.07 / Мировое население приближается к 8 млрд человек

14.12 / Киев пригрозил РФ «ответственностью» за продажу «Массандры»

29.06 / На Донбассе боевики обстреляли Крымское, двое украинских военных ранены – штаб ООС

03.10 / Убитая в Киеве сотрудница посольства США оказалась женой военного пресс-атташе

27.10 / КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование – СМИ

17.10 / Hill – Трамп пообещал мирную передачу власти, но нацелен на честную победу

07.08 / Минюст США обвинил Коломойского и Боголюбова в кражах и отмывании миллиардов из “ПриватБанка”

14.12 / В США началась вакцинация от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска