Гафта проводили в последний путь аплодисментами

15.12.2020, 12:36, Новости дня

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Гражданская панихида по народному артисту РСФСР Валентину Гафту прошла во вторник в столичном театре «Современник». Артиста проводили в последний путь аплодисментами.

Прощание продлилось два с половиной часа, его посетили больше сотни человек, передает ТАСС. Проститься с артистом пришли друзья и коллеги, почитатели его творчества. Гражданская панихида состоялась в открытом в формате, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Прощание посетили руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, народные артисты Эммануил Виторган, Сергей Гармаш, Александр Розенбаум, народная артистка РФ Елена Яковлева, заслуженный артист, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и многие другие.

Гафт будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Советский и российский актер, народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в субботу в возрасте 85 лет, сообщила его супруга Ольга Остроумова. Смерть актера подтвердили и в театре «Современник». В августе 2019 года актер перенес инсульт, а в сентябре был частично парализован. Врачи оценивали состояние артиста как тяжелое, по некоторым сведениям, ему требовалась хирургическое вмешательство. Глубокие соболезнования родным народного артиста РСФСР выразил президент Владимир Путин.