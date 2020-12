Павел Деревянко сделал официальное заявление о расставании с женой после 10 лет брака

15.12.2020, 12:14, Разное

✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

Несколько дней назад ряд СМИ сообщил о том, что Павел Деревянко расстался со своей гражданской женой Дарьей Мясищевой после 10 лет брака. Сам актер долго хранил молчание, но сегодня сделал официальное заявление – да, они с Дарьей больше не пара, но все еще любят друг друга.

Павел Деревянко с Дарьей МясищевойДа, мы с Дашей действительно расстались! В этом нет никакой трагедии и проблемы. Мы по-прежнему дружим и воспитываем наших дочек, Варвару и Александру, но только мы больше не пара. Просьба – не придумывать своих версий. Просто пришло время нам расстаться, и мы это вовремя поняли. Большое спасибо каждому за понимание и деликатность,- написал в Instagram Павел. В видео они с Дарьей рассказали о том, что причиной их расставания не были измены или какие-либо другие внешние факторы – это решение они приняли обоюдно внутри своей семьи, оставшись партнерами и любящими родителями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Павел Деревянко (@pablo_derevyanko)

О знакомстве с Дарьей Павел рассказал не так давно в интервью Юрию Дудю, признавшись, что свою дочь они зачали на первом свидании:

Полгода мы были знакомы, симпатизировали друг другу, но то у нее кто-то был, то у меня… Три года спустя она позвонила, говорит “Я здесь неподалеку, в “Солянке”. Приехала ко мне в гости, попили чайку, спросила у меня, видел ли я новый фильм про Майкла Джексона This is It. Села в машину, поехала, купила DVD, вернулась, мы сели смотреть и как-то слово за слово…. короче, нашу первую дочь Варвару мы зачали на первом свидании.

О воспитании дочери Варвары и отношениях с Дарьей Мясищевой актер также давал интервь нашему изданию в 2016 году.

Павел Деревянко с семьей Павел Деревянко с семьей