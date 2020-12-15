 

России прочат сокращение населения на 21 миллион человек

15.12.2020, 12:08, Разное
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Специалисты проекта “Трезвая Россия” ожидают снижение численности населения России до 125 миллионов человек к 2050 году. В настоящее время в стране проживает чуть больше 146,7 миллиона человек.

Такие прогнозы содержатся в докладе организации о демографической ситуации в государстве. Эксперты считают, что одной из основных причин сокращения население является употребление алкоголя, наркотиков и табачных изделий. Ежегодно пагубные привычки уносят жизни более миллиона человек. На демографии также могут сказаться санкции, вооруженные конфликты и революции, передаёт телеканал “360”.



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