 

Звезды рыдали на прощании с Валентином Гафтом

15.12.2020, 12:08, Разное
✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

Панихида прошла в театре “Современник”, где долгие годы служил Валентин Гафт. Гроб с телом артиста на некоторое время установили на основной сцене, которая всего за несколько мгновений оказалось осыпанной цветами и венками.

Одним из первых почтить память коллеги пришел народный артист России Сергей Гармаш. Он рассказал, что был счастлив работать вместе с Валентином Иосифовичем. Также 62-летний актер отметил: в этом году страна потеряла “могучую кучку” артистов.

Выразить соболезнования близким Гафта также поспешил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Кроме него, утром в театр “Современник” пришли Александр Раппопорт, Станислав Садальский, Елена Яковлева и Александр Розенбаум.

Последний, говоря об ушедших в этом году мэтрах, констатировал: Валентин Иосифович – “индивидуальность из индивидуальностей”. Также Александр Яковлевич знает, что этот артист был очень ранимым.

Стоит отметить, что внебрачный сын Гафта не смог прилететь на похороны. Мужчина живет в Бразилии. Из-за ограниченных авиасообщений добраться до России проблематично.

Напомним, Валентин Гафт скончался из-за осложнений, вызванных инсультом. Страшный недуг подкосил здоровье артиста в прошлом году. С тех пор актера часто госпитализировали. Он проходил курсы реабилитации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Минстрой планирует оцифровать отрасль ЖКХ

17.07 / В Казани за организацию убийства арестовали бывшего министра

27.11 / Скандалы: Позавидуют даже масоны

15.09 / Идрис Эльба прокомментировал новость о рождении у него третьего ребенка

11.07 / Диетолог Алексей Ковальков назвал самый опасный для женщин тип ожирения

10.08 / Мнение: Протесты в Минске. 10.08.2020. Ночь

09.07 / Экс-солист One Direction Найл Хоран закрутил роман с байером

29.10 / Леденящие души: любопытные факты о популярной контрастной процедуре

21.09 / Людмила Поргина: «Тарзану нужно оставить стриптиз и заняться другим делом»

11.03 / Мнение: «Человек-щипцы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска