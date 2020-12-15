 

Фрегат «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для испытания нового оружия

15.12.2020, 12:06, Разное
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Прошедший модернизацию российский фрегат, входящий в состав Тихоокеанского флота, «Маршал Шапошников» проведет испытание новейшего оружия и оборудования. Проверка всех систем вооружения пройдет в Японском море.
Фрегат «Маршал Шапошников» относится к первому советскому БПК проекта 1155, которому удалось пройти успешную модернизацию. После улучшения всех систем корабль способен бороться с надводными и подводными объектами.

В рамках модернизации носовая артустановка АК-100 была демонтирована, вместо нее поставили 100-миллиметровую стелс-пушку. Также на борту фрегата появились комплексы для запуска крылатых ракет «Калибр», «Оникс», «Циркон» и «Уран». Корабль оборудован новым радаром и системой управления огнем «Багира».

В рамках испытаний военные намереваются отработать бросковые испытания ракет. Это позволит убедиться в прочности крепления пусковых установок, а также в уровне безопасности хранения боеприпасов на борту фрегата. В Японском море пройдут ракетные стрельбы. «Маршал Шапошников» атакует условного врага на берегу и в море. Будет испытана зенитная артиллерия и проверены обновленные средства связи.



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