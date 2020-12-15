Ученые: Коронавирус могут быстро и эффективно уничтожить светодиодные лампы

15.12.2020, 12:06, Разное

✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

Группа ученых, которые представляют Тель-Авивский университет, обнаружила необычное свойство ультрафиолетовых светодиодов. Оказалось, что новый коронавирус могут эффективно и быстро уничтожить именно светодиодные лампы.

По словам Хадаса Мамане, руководителя данного исследования, ученым удалось уничтожить вирус SARS-CoV-2, используя дешевые лампы, потребляющие мало энергии и не содержащие ртуть. Специалисты определили длину волны, которая будет оптимальной для уничтожения коронавирусной инфекции. Оказалось, что с эти справляются как 265, так и 285 нанометров. Для того, чтобы вирус полностью исчез, ученым понадобилось полчаса. Как отметили исследователи, результаты данного эксперимента важны, так как существует разница в цене между лампами с длиной волны 265 и 285 нм. Стоимость последней существенно ниже, а также она более распространена.

Как отмечает издание «Политэксперт», ранее об эффективности ультрафиолетовых лучей в борьбе с SARS-CoV-2 говорили ученые, которые работают в Университете Хиросимы. По словам экспертом, УФ-излучение способно уничтожить около 99,7% клеток нового коронавируса. Но, во время проведения дезинфекции необходимо следить за тем, чтобы длина волны не превышала указанных значений. В противном случае, лучи могут проникнуть под кожу, что приведет к разрушению живых клеток организма.