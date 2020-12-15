Бузова попросила канал ТНТ организовать ей жилье прямо на шоу «ДОМ-2»

15.12.2020, 12:06, Разное

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Ольга Бузова, которая с утра до вечера занята на съемках реалити-шоу «ДОМ-2», обратилась к представителям канала ТНТ с необычной просьбой. Она хочет не покидать проект даже ночью, поэтому изъявила желание, чтобы ей организовали жилье прямо на телестройке.

В микроблоге Instagram в разделе Stories она намекнула, что нуждается в уютном местечке для себя в рамках проекта. По словам Ольги Бузовой, за 6 лет своего существования реалити-шоу не утратило популярность. На данный момент ведущая задействована не только в проекте «ДОМ-2», но и ведет программу «Бородина против Бузовой». Кроме этого, она была занята в популярной программе «Ледниковый период» и активно тренировалась, чтобы показать профессиональные номера с партнером Дмитрием Соловьевым.

По словам возлюбленного Ольги Бузовой, она совсем себя не жалеет. Блогер Давид Манукян переживает, что такие нагрузки могут негативно сказаться на здоровье ведущей. Поэтому, на Новый год пара хочет улететь на Мальдивы. В Россию знаменитости вернутся в январе, после чего вновь приступят к работе.