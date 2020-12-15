 

У жителей Великобритании не обнаружили усугубления тревожности с течением карантина

15.12.2020, 12:04, Разное
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Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе проанализировали данные крупного опроса, который был проведен в Великобритании. Примерно 36 тысяч человек еженедельно опрашивали на наличие симптомов депрессии и тревожного расстройства с марта по август 2020 года. Этот период охватывает национальный локдаун и, позже, его ослабление.

На первой неделе локдауна у 27% опрошенных были легкие симптомы депрессии , у 13% – умеренные, у 8% умеренно тяжелые и у 5% – тяжелые. Легкая тревожность отмечалась у 24% человек, умеренная – у 12%, ее тяжелые симптомы были обнаружены у 10% респондентов.

За период, охваченный исследованием, уровень депрессии и тревожности среди опрошенных постепенно и неуклонно снижался. В августе депрессии не было обнаружено у 63% (по сравнению с 48% в марте), тревожности – у 72% (по сравнению с 53% в марте). 

Согласно данным исследования, наиболее высоким риск депрессии и тревожности во время карантина был у женщин, молодежи, людей, у которых есть дети, а также у тех, кто сталкивался с этими психическими проблемами ранее. Дополнительными факторами риска были низкие доход и уровень образования: их влияние прослеживалось в течение всего периода исследования.

«То, что плохое состояние психики большинства людей не продолжает ухудшаться в течение периода карантина, немного противоречит данными, которые были получены во время предыдущих эпидемий. Тогда психическое здоровье людей продолжало ухудшаться во время карантина», – указывает доктор Дейзи Фанкорт (Daisy Fancourt), соавтор исследования.

Доктор Фанкорт добавила, что у нынешней пандемии есть отличительные черты. Например, большинство англичан имели возможность покидать дом, что положительно сказывалось на их психическом здоровье. Кроме того, в настоящее время у людей есть возможность активно общаться, не выходя из дома, есть много вариантов домашнего досуга.

Ученые делают вывод, что большинство людей способно адаптироваться к новым условиям и справляться с депрессией и тревожностью. Однако группам риска, которые описаны в исследовании, нужно оказывать поддержку во время пандемии. 



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