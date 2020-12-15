Если б я был Нерон, я б имел трех жен

15.12.2020, 12:02, Разное

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Биография императора Нерона часто становится предметом обсуждения. Одни описывают его безумные гомосексуальные оргии, другие уверены, что Нерон и вовсе был женат на мужчине. Впрочем, женщин в жизни императора также было немало.

Клавдия Октавия

Октавия была дочерью римского императора Клавдия и его третьей супруги Валерии Мессалины, развратное поведение которой стало притчей во языцех. Изначально девочку ждала совсем другая судьба: когда Октавия была совсем еще ребенком, состоялась ее помолвка с Луцием Юнием Силаном Торкватом. Однако в результате интриг, затеянных властолюбивой Мессалиной, все в одночасье изменилось. Мать Октавии, уличенную в заговоре, закололи кинжалом.

В качестве четвертой жены Клавдий выбрал Агриппину Младшую, приходившуюся ему племянницей. Она вступала в «должность» супруги императора отнюдь не юной девой: у Агриппины уже был сын, будущий император Нерон. Женщина решила, что Октавия стала бы для него отличной партией и приложила все усилия, дабы помешать будущей свадьбе наследницы Клавдия и ее жениха Луция Силана. В коварстве и расчетливости Агриппина, вероятно, не уступала Мессалине, поэтому ее план успешно осуществился. 9 июня 53 года Нерон и Октавия поженились.

Клавдия Октавия. (wikipedia.org)

Сказать, что этот союз оказался неудачным, — ничего не сказать. Первым потрясением, которое ранило молодую жену, стало убийство ее брата Британника, осуществленное по приказу Нерона. Это страшное событие произошло в 55 году. Примерно тогда же Нерон, с неприязнью относившийся к супруге, вступил в постоянную связь с другой женщиной. Его любовницей стала Клавдия Акта, вольноотпущенная рабыня. Нерон всерьез планировал вступить с ней в брак, однако Агриппина сумела переубедить сына.

Впрочем, Нерона хватило ненадолго: уж очень ему не терпелось сменить ненавистную Октавию на другую женщину. Его выбор пал на Поппею Сабину. То, что она была замужем за Отоном, приближенным Нерона, его, разумеется, не остановило. Их брак был расторгнут, Отона выслали — «с глаз долой, из сердца вон». Сам Нерон тоже быстро стал свободным человеком: он обвинил Октавию в бесплодии и развелся с ней. Не прошло и двух недель, как император женился на Поппее. Вскоре после этого Октавию убили по ложному обвинению. Вот как рассказывает о ее кончине историк Тацит:

«Ее связывают и вскрывают ей вены на руках и ногах; но так как стеснённая страхом кровь вытекала из надрезанных мест слишком медленно, смерть ускоряют паром в жарко натопленной бане. К этому злодеянию была добавлена ещё более отвратительная свирепость: отрезанную и доставленную в Рим голову Октавии показали Поппее. Упоминать ли нам, что по этому случаю сенат определил дары храмам?»

Поппея Сабина

Как ни старалась Поппея избавиться от поверженной соперницы, ей не удалось надолго сделать свое положение при дворе достаточно устойчивым. Поначалу Поппею ждала красивая жизнь: Нерон страстно любил жену, исполнял любые ее желания. Вторая супруга Нерона могла тратить столько денег, сколько ей заблагорассудится. При этом она отнюдь не была лишена возможности влиять на те государственные решения, которые принимал император.

Поппея Сабина. (wikipedia.org)

Интересно, что древние историки описывали Поппею как религиозную особу, важное место в жизни которой занимали молитвы и думы о вере. Иосиф Флавий писал, что Поппея была иудейкой. Это же подтверждал Тацит, хотя и подчеркивал, что женщина не гнушалась общением с волхвами и колдунами.

В 63 году на свет появилась Клавдия, дочь Поппеи и Нерона. Мать и дочь удостоились невиданной чести: обеим был присвоен титул Августы. Однако это не сделало жизнь девочки долгой и счастливой. Клавдия умерла в четырехмесячном возрасте. Безутешный Нерон, который безумно любил дочь, после ее кончины решил сделать так, чтобы усопшую девочку боготворили и все остальные. Причем в прямом смысле: Клавдия была обожествлена, в ее честь возводились храмы.

Спустя два года Поппея вновь забеременела. Однако ей не суждено было ни выносить ребенка, ни остаться в живых самой. Существует несколько версий смерти женщины, причем основная гласит, что во время семейного скандала Нерон сильно ударил жену в живот. От этого у Поппеи произошел выкидыш, она потеряла много крови и скончалась.

Статилия Мессалина

Нерон искренне оплакивал гибель Поппеи, однако вскоре все же выбрал новый объект воздыхания. Его очередной пассией оказалась Статилия Мессалина. Она стала любовницей Нерона, будучи замужней, однако, как мы помним, императору это никогда не мешало. Супругом Статилии был Марк Юлий Вестин Аттик, считавшийся другом Нерона.

Статилия Мессалина. (wikipedia.org)

Когда император надумал жениться на Статилии, он велел арестовать своего «бесценного друга». Аттика вынудили покончить жизнь самоубийством. Впрочем, вероятно, причиной расправы стали не только близкие отношения Нерона с женой Аттика. Последнего также подозревали в заговоре против императора.

Статилия пережила Нерона — к слову, ее пятого по счету мужа — и даже планировала выйти замуж в шестой раз, однако ее планы не реализовались из-за гибели жениха.