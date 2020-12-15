Камо грядеши: правление Нерона

15.12.2020, 12:02, Разное

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Сенека — учитель будущего императора

Нерон родился 15 декабря 37 года н. э. в Анции. Луций Домиций Агенобарб, именно так звучит его полное имя, происходил из династии Юлиев-Клавдиев.

Отец Нерона по имени Гней занимал должность сенатора. Он женился на Агриппине Младшей по приказу императора Тиберия. Сам Гней в беседе со Светонием говорил про ребёнка, который должен был родиться у него от Агриппины: «…ничто не может родиться, кроме ужаса и горя для человечества». Сенатор умер, когда его сын был ещё маленьким. Воспитание взяла на себя властолюбивая мать Агриппина Младшая. Остались свидетельства о связи Агриппины с братом — Калигулой, который был императором. Эти отношения требовались женщине для продвижения во власть ее сына. Потом Агриппина вышла замуж за крупного консула Гая Саллюстия, но в 47 году он скончался при загадочных обстоятельствах. По всей Римской империи поползли слухи о том, что именно жена отравила консула. А уже через два года Агриппина досталась императору Клавдию, которого, кстати, женщина ранее планировала устранить, но из-за боязни провала не предприняла конкретных действий.

Многие историки отмечают, что образ жизни и скандальный характер матери, постоянно вмешивавшейся в государственные дела, и негативный пример родного дяди, вошедшего в историю как Калигула, предопределили эксцентричность Нерона с ранних лет. Однако стоит отметить, что на юношу благоприятно влиял мудрец Сенека. Мать подобрала в качестве наставника этого прославленного философа. Именно представитель стоиков старался хоть немного отгородить неиспорченный разум Нерона от разврата Рима.

13 октября 54 года император Клавдий скончался. По словам одних исследователей, он умер естественной смертью, другие же утверждают, что коварная Агриппина подсыпала в грибы Клавдия яд. Сам Нерон, не выделявшийся ни способностями, ни талантами, ни волей к власти, может быть, и не хотел восходить на трон, но его мать уже всё решила за него. Именно Агриппина Младшая незадолго до смерти мужа настояла на подписании документа о престолонаследии в пользу Нерона. Также она устранила от претензий на трон римского императора Британника — изначального фаворита, сына Клавдия.

Агриппина Младшая. (Национальный музей Варшавы)

В 16 лет Нерон взошёл на престол, получив неограниченную власть над территориями Рима. Из-за юного возраста страной он самостоятельно фактически не правил: ему давали советы Сенека и мать. Именно поэтому первые годы Нерона на престоле историки характеризуют как достаточно мягкие времена.

Деспотия — правление «великого актёра»

Но «светлый» период правления Нерона продолжался недолго. Через пару лет после воцарения юноши его мать начала активно заниматься личной жизнью сына. Сначала она требовала избавиться от возлюбленной Нерона — бывшей рабыни, которой не подобало строить отношения с императором. Затем Агриппина Младшая начала активно предлагать сыну разные кандидатуры невест, не нравившихся самому Нерону.

Вскоре Нерон вступил в открытый конфликт с матерью. Несколько раз Нерон приказывал ликвидировать Агриппину, но эти попытки оказались тщетными: то женщина чудом спасалась с тонущего корабля, то выбиралась из-под обвала, то обнаруживала яд в своей еде и тактично отказывалась от приёма пищи. «Покончил» с матерью Нерон бескровно, изгнав её из дворца.

После этого Нерон обрёл уверенность в себе и решил править самостоятельно. Вместе с матерью пострадал и учитель Нерона Сенека. Философа обвинили в заговоре, которого на самом деле не было. Нерона не устраивало то, что мудрец ограничивал правителя в действиях своими советами. Через несколько лет Сенека покончил с собой по приказу Нерона, вскрыв вены.

Теперь Нерон был свободен от влияния ближайшего окружения в его политических решениях. Большую часть государственных забот он переложил на сенат. Однако роль первых лет самостоятельного царствования не стоит недооценивать: юноша, желавший веселиться и не грезивший военными завоеваниями, избавил государство от огромных расходов на армию, сократил некоторые налоги и частично сократил коррупцию. Во время правления Нейрона, любившего шоу, массово строились театры и стадионы для гладиаторских боёв.

Нерон и Сенека. (wikipedia.org)

Примечательно, что сам Нерон мечтал выступать. Правда, делал император это на любительском уровне. Он осваивал кифару, сочинял стихи и часто перед придворными превращался в актёра. Проблема Нерона заключалась в том, что его окружение, боявшееся сказать правду императору о его способностях, всячески льстило правителю и хвалило «талант» юноши. У римского лидера из династии Юлиев-Клавдиев развилась «звёздная» болезнь. Любопытно, что в те времена ремесло актёра в высшем обществе считалось позором.

Также Нерон стал проявлять мстительность. Спустя некоторое время после изгнания Агриппины из дворца юноша приказал расправиться с ней. После убийства матери император часто поговаривал о том, что её дух преследует его.

Через несколько лет Нерон стал ещё более жестоким. По Римской империи прокатилась волна политических репрессий. Люди массово доносили друг на друга. Больше всего казней произошло из-за обвинений в «оскорблении императорского величества». Причём официальным поводом для вынесения смертного приговора по данному обвинению могла стать, к примеру, насмешка над актёрским «талантом» Нерона. Ситуацию усугубил Великий пожар Рима, ответственность за который Нерон возложил на ранних представителей христианства. Представители этой религии были подвергнуты гонениям. На них спускали собак, а иногда против христиан практиковалось распятие на кресте. За время деспотии Нерона было убито около 5750 человек, большую часть которых составляли богатые торговцы и крупные сенаторы.

Джон Уотерхаус. Раскаяние императора Нерона. (wikipedia.org)

Наступил экономический кризис. Также при Нероне случился Великий пожар Рима. Восстановление города требовало огромных денег. Вспышки заболеваний, унёсшие жизни нескольких тысяч человек при Нероне, тоже ударили по экономике, сократив число налогоплательщиков. Это привело к формированию заговора, который быстро раскрыли. Его возглавляли патриций Гай Пизон и опальный философ Сенека. Почти всех участников заговора репрессировали, а Пизон и Сенека покончили с собой.

После этих событий Нерон, остававшийся императором, отстранился от политики и полностью ушёл в сферу искусств. В Римской империи массово организовывались конкурсы актёров, в которых, конечно же, побеждал раз за разом Нерон. Также император устраивал масштабные представления. Роли распределялись не между профессиональными актёрами, а между знатью. Отказ от исполнения роли мог привести к казни, поэтому представители знати переступали через себя, натягивали смешную одежду и шли на сцену дурачиться.

Нерон отправился путешествовать по Греции — матери театра. Там императора-актёра с радостью встретили разными представлениями. За это правитель избавил Грецию от налогов, что сильно ударило по финансам и без того неблагополучного Рима. Начались бунты и восстания.

Когда император вернулся в Рим, обстановка была накалена до предела. Различные отряды мятежников уже объявляли императором своих военачальников. Придворная знать игнорировала любые приказы официального правителя.

Легионы уже подступали к Риму, когда Нерон обнаружил, что в своём дворце он остался абсолютно один. Сенат же объявил Нерона врагом народа. Остававшийся во дворце император не смог набраться мужества, чтобы покончить с собой. Ему помог в этом пришедший с лезвием слуга Эпафродит. Нерон бросился на лезвие, шепнув перед смертью, по легенде, фразу: «Какой великий актёр погибает». Так скончался последний римский император из династии Юлиев-Клавдиев.