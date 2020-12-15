Мнение: Спор о советском периоде нашей истории

15.12.2020, 12:00, Разное

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Лично я полагаю, что современная Россия — наследница СССР, а Советская Россия, в свою очередь, выросла из Российской империи, пусть даже пропаганда и отрицала когда-то этот очевидный факт.

Тем большим было моё удивление, когда мне возразили в комментариях, заявив, что континуитет, — непрерывность нашего государства, — был нарушен с приходом большевиков. Идея была в том, что большевики правили в советский период скорее как оккупанты, нежели как законные правители страны, и потому считать их нормальными правителями России столь же нелепо, как и включать в это число татаро-монгольских захватчиков.

На мой взгляд, это несправедливо. Действительно, в отличие от Романовых, которые были избраны во власть на всенародном Земском соборе, и в отличие от современных наших президентов, которых также утверждает на кресло народ, вожди большевиков захватили власть силой; ни разу за все 70 лет своего правления они не позволяли народу принять участие в политической жизни. Действительно, как мы с вами на днях обсуждали, если в 1917 году подушевой ВВП в Финляндской губернии был выше среднеимперского в 1,5 раза, то к 1991 году он был выше советского уже в несколько раз.

Вместе с тем Сталин искренне заботился о политических интересах Союза, а Хрущёв начал заботиться ещё и о народе, ликвидировав угрозу голода путём закупки зерна за рубежом.

Впрочем, моё мнение вы и так знаете. Публикую теперь ветку комментариев, показавшуюся мне достойной прочтения и обсуждения:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/sem-tezisov-ob-istorii-politiki-bez-uma-ot-rt-i-prodoljenie-stroitelstva-sp2-5fd4d3b65a2c8e1f2ce3db3e#comment_613771094

Георгий Якушев

Континуитет возможен только в отношении периодов истории, комплиментарных русской национальной идентичности, прогрессу русского народа и государства. Это условие категорически невозможно выполнить по отношению к советскому периоду, всячески и показательно отрицавшему своё происхождение и правопреемство с исторической Россией. Никакая позитивная оценка этого периода при переходе к Русскому национальному государству невозможна (как невозможно положительно оценить, например, татаро-монгольское иго; а ведь большевики принесли России и русскому народу гораздо больше зла, чем печенеги, половцы, татаро-монголы, поляки, французы, англичане, Гитлер и американцы вместе взятые).

Владимир Торшин

Георгий, мы живем ещё не в полной заднице благодаря тем же большевикам. И написал ты тоже благодаря большевикам. А не было бы большевиков, сейчас максимум ты бы написал: За Бога, за царя, за отечество, и то с ошибками, а автор этого поста махал кадилом рядом с тобой. И то это слишком для вас оптимистический сценарий. А лучшем подтверждением моих слов служит современная Россия без науки, без образования, без медицины с несменяемым царем.

Размышления дилетанта

Владимир, утверждение “современная Россия без науки, без образования, без медицины с несменяемым царем” неверно по всем позициям. Такую дезинформацию распространяют наши враги с Запада, желая ослабить наше общество, ну и обманутые ими люди. Утверждению же, что науку создали большевики, противоречит наличие в истории российской науки Ломоносова и Менделеева.

Размышления дилетанта

Георгий, большевики ведь на нас не с Марса свалились. В отличие от печенегов, половцев, татаро-монгол, поляков, французов, англичан, Гитлера и американцев, большевики являются нашим внутренним феноменом. Не имей они некого соответствия устремлениям русских, навряд ли бы сумели захватить и удержать власть. Я обучался в школе в 1970-х. Тогда история СССР не отделялась от истории России.

Георгий Якушев

Размышления дилетанта, если вы забыли, то большевики пришли к власти путём военного переворота. Все демократические выборы (включая Учредительное собрание), они проиграли. В советских учебниках истории писали, как отвратительно было до 1917-го, и как только коммунисты смогли прекратить “страдания народа”. Ни о каком преемстве с дореволюционной Россией речи не шло.

Владимир Домнин

Владимир, про кадило и за Бога, царя… В Румыниях, в прочих Финляндиях и Южных Кореях народ без большевиков получил образование и более-менее прилично живёт. А мы что же, без советской власти, вопреки развитию цивилизации в мире, в нищете, лаптях и при лучине жили бы? На царских паровозах и аэропланах да на конной тяге рассекали? Без телевизоров и интернета с радио от Попова и проводным телеграфом на азбуке Морзе. Да на конюшне бы бояре крестьян пороли. Спасибо большевикам за НТР и прочую цивилизацию.

Владимир Торшин

Назовите современных российских ученых, современные открытия и т.п. Я вам напишу азы экономики. Для того, чтобы страна могла развивать высокотехнологичный сектор, у нее потенциальный внутренний рынок должен насчитывать около 300 млн. граждан. Сколько в России? Сколько в объединённой Европе? В США? На Китай можно даже не смотреть. Что касается врагов России: на современном этапе главным врагом России является её вороватая, коррумпированная власть.

Размышления дилетанта

Георгий, в учебниках кроме страданий народа освещалась ещё и его борьба за свободу, про Суворова рассказывали, про войну двенадцатого года и так далее. Про восстание декабристов ещё, кстати. «Декабристы разбудили Герцена…». Я дальше могу процитировать по памяти. Вот вам и целостность истории в одной цитате.

Rouge Etendard

Владимир, а как вы насчитали 300 млн, и почему это должен быть именно внутренний рынок? Яндекс, наверное, не знает про ваши расчёты, раз выпустил на дороги беспилотные такси одним из первых в мире.

Размышления дилетанта

Владимир, назвать современных российских ученых не смогу. Недостаточно компетентен. Впрочем, как и французких, немецких. Про английских слышал фамилии Гейма и Новоселова. При этом думаю, что с прикладной наукой не так все плохо. Исходя из успехов в гиперзвуке, боевых лазерах, приоритета России в атомной энергетике. Вакцину от ковида вот создали. Насчет “вороватая, коррумпированная власть”: я всё это уже слышал в конце восьмидесятых, начале девяностых. И про коррупцию, и про то, что все товары с баз расхищают, и про спецраспределители, из которых жируют обкомычи, и что все надо сокрушить.

Распространяли эти мысли через СМИ люди, которые потом по заграницам разъехались. Получилось не сильно здорово в начале. Хотя конечный результат мне подходит. Насчет трёхсот миллионов потребителей: Япония неплохо высокотехнологические отрасли развивает.

Владимир Торшин

Владимир, это потому что была альтернативная цивилизация. Западу пришлось вкладывать в социальные сферы деньги. Сейчас этого нет. Ситуация усложняется. Может, противники СССР вспомнят, как большевики бабло вывозили на Запад, строили яхты, замки? Не вспомнят. А где впервые был декрет о восьмичасовом рабочем дне, а декретный отпуск для беременных? Да и народы Средней Азии просто пинками выгоняли из феодализма. Вы думаете, это все было бесплатно? Много чего можно написать.

Предложите свою модель государства. Легко сидеть на диване, поливать грязью СССР и Сталина, ковыряясь в носу. Диванные критики и сотой доли проблем не решили бы, которые стояли перед большевиками. Они даже не знают, что СССР был на втором месте по выпуску роботов после Японии. Мёртвого льва пинать ни ума не требуется, ни смелости.

Владимир Торшин

Забудьте про Японию. Там уже 40 лет стагнации. Железо может еще и выпускают, но про японские компьютерные программы я уже не слышал. А что касается науки, так посмотрите федеральный бюджет. Если вас это не убеждает, тогда российские ученые занимаются наукой из чисто альтруистических побуждения. Ваши примеры из оборонки, так это реализация советских разработок. А пример упадка высокотехнологичной отрасли – это «успехи» российской космонавтики. Если ещё недавно мы занимали первое место по коммерческим космическим пускам, то сейчас главу Роскосмоса осенила «гениальная» идея наносить нанокрасой гжельские и другими национальными узорами ракеты, а космонавтов укутывать оренбургскими пуховыми платками. Да и российская оборонка отстает от передовых стран по выпуску БПЛА, а ударных БПЛА до сих пор нет. Нас в этом виде оружия обогнали Турция, Китай и даже Иран.

Поэтому эта власть загоняет Россию в такую пропасть, что мы этого просто не догоняем, потому что стали привыкать жить плохо. У нас больше половины населения живёт за чертой бедности. А вы про какие-то гиперзвуковые пряники.

Владимир Домнин

Владимир, коммунисты разве не вывозили денег на бестолковую помощь т. н. слаборазвитым странам? Это я про ваши яхты.

А про роботов… я не был антисоветчиком и сейчас им не являюсь. Меня задевали байки периода СССР про то, как японцы покупают наши станки и авто исключительно как металл на переплавку. А количеством роботов можно пудрить мозги тем, кто в СССР не жил.

Денис Царегородцев

Владимир, по поводу «… А не было бы большевиков, сейчас максимум ты бы написал: За Бога, за царя, за отечество…». Вот пример царского (не советского же) разработчика двигателей для космических ракет Глушко.

Родился в 1908 году. В 1919 году поступил Реальное училище имени Святого Павла. Поскольку до 1924 года большевикам было не до образования, можем не сомневаться, что учился Глушко по царским учебникам у преподавателей царской закалки.

В 1924 году после окончания училища (это ему было 16 лет) Глушко заканчивает работу над книгой “Проблема эксплуатации планет”, пишет статьи в научно-популярные журналы «Завоевание Землёй Луны» (1924 год), «Станция вне Земли» (1926 год).

Неплохо его там закону божьему учили, да. Крепок был закон божий при царе, ох как крепок.

Дальше. Посмотрите на список советских изобретений 1917-1940 годов. Это же натуральное белое пятно после технологических прорывов царской России и кучи открытий небольшой группы российских эмигрантов сделанных за границей.

Ракеты и реактивные двигатели, теория космических полётов, расчёт траектории полёта на Луну, стратегические бомбардировщики, гидросамолёты, самолёты гражданской авиации, сверхтяжёлые танки, подводные лодки с электрическим двигателем, полярные ледоколы, танкеры, миноносцы и крейсеры, электрические трамваи, гусеничные трактора, бензиновый карбюраторный восьмицилиндровый двигатель с электрическим зажиганием и водяным охлаждением, телеграф и телефон, фотокамера для морских съёмок, фотоэлементы, радиоуправляемые механизмы, дуговая электросварка, парашют, противогаз, киноаппарат, цветная фотография, телевидение, индукционная печь, геофизическая электроразведка, аэродинамика, иммунология, вирусология, онкология, синтетический каучук и синтетические моющие средства, хемосинтез, термический крекинг, аэросани, гирокар… – всё это изобретено в Российской Империи при Государе Императоре Николае II:

https://www.kramola.info/vesti/rusy/rossiyskaya-imperiya-eto-ne-rossiya-s-sohoy

Кстати, Россия лидировала по выпуску инженеров ещё до революции:

https://ruxpert.ru/Миф_о_вековой_отсталости_России

Число выпускников-инженеров в поздней Российской Империи (конец XIX — начало XX века) было сопоставимо с Германией и Британией, а в 1910-х гг. было уже заметно больше. При этом российская система высшего образования развивалась значительно более быстрыми темпами: между 1906 и 1914 годами имел место беспрецедентный рост числа студентов.

К началу Первой мировой войны российская система высшего образования сравнялась с ведущими европейскими странами в относительных масштабах (доля студентов в отношении к численности населения) и значительно превзошла их в абсолютных масштабах: в 1911—1914 гг. в России и Великобритании было по 8 студентов ВУЗов на каждые 10’000 жителей, во Германии — 11, во Франции — 12. Если брать только студентов инженерных ВУЗов, то в 1913 г. в России их было 1,57 на 10 000 человек населения (1,9 если учитывать только Европейскую Россию и Польшу), тогда как в Германии этот показатель был равен 1,7, а в Англии — 0,59; общий годовой выпуск инженеров в России в 1913. составлял 1821 человек, тогда как в Германии — от 1 до 3 тысяч человек (по разным оценкам), а в Англии — 350-400 человек; общее же число студентов инженерных ВУЗов в России в 1913 г. составляло 26-30 тыс. человек, тогда как в Германии в 3 раза меньше — 11,2 тыс. человек, а в Англии и вовсе 2686 человек:

https://corporatelie.livejournal.com/21825.html

https://corporatelie.livejournal.com/22281.html

По общему масштабу национальной инженерной школы Россия тогда незначительно уступала лишь США, в связи с чем неудивительно, что именно США и СССР стали в XX веке ведущими странами мира в отношении научного и технического развития, при этом успехи Советского Союза были во многом заложены ещё до его основания благодаря системе высшего образования Российской Империи.

Максим Шаповалов

Георгий, советский период очень неоднороден. На роль “черной дыры” истории могут претендовать первые несколько лет советской власти, когда Россия фактически перестала существовать как государство и русские занимались исключительно взаимоистреблением.

В дальнейшем в СССР что-то всё же создавалось.

Другой пример “черной дыры” — первое десятилетие 17 века, “Смутное время”. Думаю, что консенсус в этом возможен.

Не стоит мазать все 73 года одной краской, это не объективно. СССР пережил как минимум три радикальных смены курса, можно сказать это было 3 разных государства (четвёртую смену курса не пережил).

Многое в СССР было и первого сорта – оружие, космос и ещё кое-что. Скажем так: не “потерянные годы”, а “провалившийся эксперимент”.