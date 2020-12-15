 

“Происходит что-то не совсем понятное”. Инфекционист указал на неувязки в статистике по COVID-19 в Украине

15.12.2020, 11:54, Новости дня
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Количество госпитализаций инфицированных COVID-19 в Украине снижается, но количество тяжелых больных и число смертей растут. Об этом в комментариии “РБК-Украина” заявил бывший директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, врач-инфекционист Владимир Курпита.

“Есть непрямые показатели, которые наталкивают на мысль, что со статистикой происходит что-то не совсем понятное”,– сказал он.

По словам Курпиты, часть лабораторных центров в выходные дни 5-го и 6 декабря не проводили исследования.

“И они выдали ноль результатов. Потому, что они просто прекратили работать на выходных, или потому, что у них не было тестов, не знаю. Когда в понедельник, 7 декабря, утром нам сообщили о 8 тысячах случаев, это было, когда четыре региона не предоставили данных”, – говорит инфекционист.

Бывший замглавы Министертсва здравоохранения Украины Павел Ковтонюк считает, что если бы в Украине стали меньше болеть COVID-19, наблюдалось бы уменьшение и доли положительных результатов от всех тестов.

“В Украине стабильно высокий показатель положительных тестов, сейчас он самый высокий в Европе – 33%. Это в шесть раз больше, чем рекомендованный ВОЗ показатель для контроля за распространением заболеваемости. Говорить о том, что ситуация стабилизировалась, также рано. Снижение количества новых случаев незначительное и длится меньше двух недель”, – подчеркнул он.

В Украине за сутки зафиксировали 8416 случаев коронавирусной инфекции. По состоянию на 15 декабря в Украине подтверждено 909 082 случая коронавируса, умерло 15 480 заболевших, выздоровело 522 868.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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